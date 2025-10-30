Haberler

Okan Buruk ve Fatih Tekke 8. Kez Karşı Karşıya Geliyor

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, cumartesi günü oynanacak olan Trendyol Süper Lig maçında 8. kez rakip olacak. Buruk'un bugüne kadar Tekke'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka zirveyi yakından ilgilendirirken aynı zamanda iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan 7 mücadeleden de Okan Buruk'un ekibi galip ayrıldı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.

İki teknik direktör son olarak geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı ve Buruk kupanın sahibi oldu.

Okan Buruk ile Fatih Tekke arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

14.05.2025

(Okan Buruk) Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Fatih Tekke) (Ziraat Türkiye Kupası)

10.05.2025

(Fatih Tekke) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 (Okan Buruk) (Süper Lig)

6.10.2024

(Okan Buruk) Galatasaray: 1 - Alanyaspor: 0 (Fatih Tekke) (Süper Lig)

15.04.2024

(Fatih Tekke) Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Okan Buruk) (Süper Lig)

25.11.2023

(Okan Buruk) Galatasaray: 4 - Alanyaspor: 0 (Fatih Tekke) (Süper Lig)

16.05.2023

(Fatih Tekke) İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 2 (Okan Buruk) (Süper Lig)

25.12.2022

(Okan Buruk) Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1 (Fatih Tekke) (Süper Lig) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
