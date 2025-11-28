Haberler

Okan Buruk'un Fenerbahçe ile Derbi Performansı

Okan Buruk'un Fenerbahçe ile Derbi Performansı
Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile 8 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 1 Aralık'ta iki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 8 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 9. derbisine çıkacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 16 derbiye çıktı

Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 16 kez karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-lacivertliler ile oynadığı mücadelelerin 5'inden galip ayrılırken, 2 defa berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu. Siyah-beyazlılarla ile de 8 derbi oynayan 52 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe ile 21 kez karşılaştı

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
