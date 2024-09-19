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Okan Buruk'un Derbi Tarihi: 11. Randevu Fenerbahçe ile

Okan Buruk'un Derbi Tarihi: 11. Randevu Fenerbahçe ile
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile yapacağı maçla birlikte kariyerinde 11. derbisine çıkacak. Bugüne kadar 10 derbiye çıkan Buruk, 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 6 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 11. derbisine çıkacak. İki sezon önce göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılarla oynadığı müsabakalarda ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe ile 18 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Politika Futbol Spor

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