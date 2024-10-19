Okan Buruk'un 51. Doğum Günü Galatasaray'da Kutlandı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 51. yaş günü, takımın Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde kutlandı. Buruk, kamp yaptığı otelde pastasını üfleyerek tebrikleri kabul etti. Ayrıca Inter de Okan Buruk'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Galatasaray'da 51. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Antalyaspor'un konuğu olacak Galatasaray bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde üzerinde düzenlenen kutlamada Buruk, Galatasaray'da kazandığı kupaların fotoğrafı olduğu pastayı üfledikten sonra tebrikleri kabul etti.
Ayrıca Buruk'un futbolculuk döneminde formasını giydiği Serie A ekibi Inter de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Okan Buruk'un yaş gününü kutladı. Türkçe yapılan paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun Okan Buru!" denildi. - İSTANBUL
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