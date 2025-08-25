Okan Buruk: Transferde Satış Düşünmüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 4-0 kazandıkları Zecorner Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada transferin son günlerinde oyuncu satmayı düşünmediklerini söyledi.

Buruk, RHG EnerTürk Enerji Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un oyunun belli bölümlerinde iyi oynadığını ve gol üretmeye çok yaklaştığını belirten Buruk, deplasmanda aldıkları galibiyetin önemine dikkati çekti.

Buruk, rakibe pozisyonlar da verdiklerini anlatarak "Rakibimizin gole yaklaştığı ve gol aradığı, çok büyük riskler aldığı yerlerde oldu. Bu bölümlerde hücum geçişlerinde çok daha fazla pozisyon ve gol de üretebilirdik. Rakibimiz de gol atabilirdi ama bizim için, ligin başlangıcı için önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin Barış Alper Yılmaz'ın sürecini sorması üzerine Buruk, futbolcunun kötü niyetli olmadığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Barış genç bir oyuncu. Hatalar yapabilir, yanlışlar yapabilir ama Barış'a burada bizim destek olmamız lazım. Bu teklif Barış'a yeni gelmedi, daha önceden gelen bir teklif. Bir kafa karışıklığı vardı ama bizim ilk iki haftada, santraforumuzun olmadığı, Osimhen'in birinci hafta olmadığı, ikinci hafta kulübeden Osimhen ve Icardi geldi, bu bölümlerde Barış oynayarak ve attığı gollerle takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Takıma bu anlamda hep destek verdi. Eğer Barış gerçekten kötü niyetli olsaydı, farklı bir şey düşünseydi bu maçlarda da oynamazdı. Özellikle son hafta hem kafa karışıklığı, bunu da diğer oyunculara belirtmemesi, yansıtmaması da gerekiyor. O yüzden zaman zaman burada takımdan ayrı tuttuk, buraya getirmedik. Oyuncumuzun o kafa karışıklığını takıma yansıtmaması çok önemliydi. Burada da oyuncuyu dışarıda tutmak istedik."

Buruk, son 3 yıldaki şampiyonluklarda Yılmaz'ın yer aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Geçen sene de Primeier Lig'den önemli bir teklif almasına rağmen yine bizle kalıp şampiyonlukta önemli rol oynadı. O yüzden Barış hata yapabilir ama Barış'ın gerçekten genç bir oyuncu olduğunu ve onun gerçekten doğru yönlendirmemizi üretmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Biz burada Galatasaray Kulübü olarak her oyuncumuza sahip çıkıp onlar için adımlar atacağız. Onlar da Galatasaray için adımlar atacak ve dediğim gibi bizim için önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Barış çok çabuk silip atabileceğimiz bir oyuncu değil. Milli takımın önemli bir oyuncusu. Hep söylüyorum hatası var, yanlışı var ama genç oyuncuların bu tür hataları olabilir. Galatasaray taraftarı da her zaman oyuncularına sahip çıkan destek olan bir taraftardır. En güçlü şekilde atlatmamız önemli. Transferin son günleri hiçbir şekilde oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Özellikle bizim için önemli olan oyuncuları satmayı düşünmüyoruz. Bunun yanında önemli transferler takıma kazandırmak istiyoruz. Oynadığımız oyuncularımız yavaş yavaş hepsi forma giriyor ve bu oyunu daha da yukarıya çekecek, şampiyonlar ligi seviyesine de çekecek önemli takviyeler yapacağız. O yüzden Barış'ın da burada bizimle devam etmesi bu anlamda önemli olacak. Başkanımız, yönetim kurulumuz, her oyuncu ile ilgili son kararı verebilecek kişi onlardır. Onların kararları çok önemli. Bu süreçte de en doğru kararı vereceklerini takım için ve cami için biliyoruz."

Buruk, Sane'nin oynadıkça üstüne koyarak ilerlediğini dile getirdi.

Sane'nin maç oynamasının önemli olduğunu vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence ilk iki maçın üstüne çok fazla çıktı. Asistin dışında oyun içerisindeki hareketliliği, topu taşıması, hücum geçişlerindeki hızı çok önemli. Türkiye Ligi'nde de Avrupa'da da hücum geçişleri önem kazanacak. Savunmayı iyi yapan bir oyuncu. Performansı her geçen gün üste çıkıyor. Günay çok iyi oynuyor. Günay'a ne kadar güvendiğimizi hep söylüyoruz. Onun karşılığını net veriyor. Yine Sallai, hem sağ bekte, hem hücum hem savunmaya verdiği katkılarla bizim için çok iyi bir oyuncu oldu. Bu oyuncuları kullanmak istiyoruz ama bir yandan da o mevkileri güçlendirmek istiyoruz. Bu hafta içerisinde de inşallah transferin son günleri. Hareketlilik son hafta daha çok oluyor. Bu hareketlerin içerisinde de istediğimiz oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."