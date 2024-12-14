Üye Girişi
Haberler
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Okan Buruk: Trabzonspor Maçında Kazanmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesinde sakat futbolcuların durumunu değerlendirirken, takım olarak kazanmaya odaklandıklarını vurguladı. Hakem tartışmalarından uzaklaşarak saha içine konsantre olduklarını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, futbolculardan Elias Jelert, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Dries Mertens, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Ralond Sallai, İstanbul Levent'te gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Malmö maçının ardından dünü izin yaparak geçirdiklerini dile getirdi.

Sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili konuşan Buruk, bugün yapılacak antrenmanda oyuncuların durumunu da gözlemleyeceklerinin altını çizdi.

Malmö maçının ardından Davinson Sanchez'in çekilen MR'ında korkulacak bir durum olmadığını vurgulayan Buruk, "Kaç gün içinde takıma dönecek bilmiyoruz ama korktuğumuz kadar büyük bir şey olmadı. En kısa zamanda takıma döneceğini düşünüyoruz. Bu maç mı olur, bir sonraki maç mı olur bilmiyoruz. Jelert'in yorgunlukla ilgili bir durumu vardı, onda da önemli bir şey yok. Sakat oyuncularımızdan bazılarının bugün antrenmana çıkabileceğini düşünüyoruz. Kaan için böyle bir planlamamız var. Osimhen'in de durumunu göreceğiz. Yarınki antrenman, hangi oyuncularla oynayabileceğimiz anlamında daha gerçekçi olacak. Üst üste sakatlıklar bazı zorluklar getiriyor ama oynayan oyuncuların Galatasaray'ın başarısı için ne kadar ter döktüğünü net şekilde görüyoruz. O yüzden ne olursa olsun, kiminle başlarsak başlayalım, pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi dev aynasında görmeden ilerlemeliyiz"

Yaşanan hakem tartışmalarının dışında kalarak saha içine odaklandıklarını söyleyen Buruk, teknik kadro ve oyuncuların gereken en iyi cevabı saha içindeki performansıyla vereceğini belirtti.

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun gerekli açıklamaları yaptığının altını çizen Buruk, "Başkanımız ve yöneticilerimiz, Galatasaray'ın haklarını en iyi şekilde savunuyor. Bu anlamda içimiz rahat. Biz her şeyi onlara bıraktık, saha içindeki başarıya odaklandık. Şu anda saha içine konsantreyiz." açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam etmesi hakkında da konuşan Buruk, şunları söyledi:

"Yenilmemek önemli. Bütün maçlarımızı da kazanabilirdik. O şansları da yakalamıştık. Ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa'da ilk 8 içindeyiz. Bunlar bizim hedeflerimizdi. Bunu sürdürüyoruz ama her şey için çok erken. Öncelikle konsantrasyonumuzu bozmamamız, kendimizi yüksekte görmememiz gerekiyor. Saha içinde her maç bizim için bir imtihan, her maç bir yarış. Malmö maçına iyi başlamadık, maçın devamında iyi oynadık. Her maç, her rakip, ciddiye almazsanız, aynı konsantrasyonla çıkmazsanız zor oluyor. Kendimizi dev aynasında görmeden ilerlemeliyiz. Yarışın içinde dinamik şekilde tutmamız, saha içindeki performansımızı artırmamız gerekiyor. Puan farkı ne kadar açılırsa açılsın, aynı isteği sürdürmemiz gerekiyor. Lig arasına kadar kritik 2 maçımız var. Sonrasında izin yapacağız. Tam takım olarak döndüğümüzde daha güçlü olacağız. Bu 2 maçı önemseyip 6 puanla bitirmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
img

Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
img

Türkiye'nin bölgedeki rolünü üstüne basa basa vurguladı
img

İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.