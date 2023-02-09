Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.
Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı. Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor