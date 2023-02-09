Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek Spor Haberleri Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı. Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kahramanmaraş Galatasaray Okan Buruk Nef Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.