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Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek

Spor Haberleri

Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı. Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Galatasaray Okan Buruk Nef Spor Haberler

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