Tempo çok yüksek! Lider Galatasaray, Antalyaspor'la kozlarını paylaşıyor

CANLI ANLATIM

Dakika 45: İlk yarıda 2 dakika uzatma verildi. Galatasaray taraftarı bu süreye tepki gösteriyor.



Dakika 43: Helton'dan yine harika bir kurtarış. Abdülkerim'in ters yere vurduğu kafayı harika bir şekilde kurtarıyor. Dönen topa Kerem vurdu, üstten dışarı çıktı.



Dakika 41: Emre Taşdemir çizgiden ceza sahasına girerken topu içeriye çıkardı. Kerem'in penaltı noktası üstünde yaptığı vuruş Ömer Toprak'a çarpıp kornere gitti.



Dakika 32: Sacha Boey, ceza sahasında çok sert vurdu. Kaleci Helton köşeye giden topu sol eliyle müthiş çıkardı.



Dakika 29: Antalyaspor kalabalık geldi. Admir Mehmedi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Dakika 28: Antalyaspor bir kez daha kontratakta gole yaklaştı. Nakajima bir kez daha topu istediği gibi kullanamadı.

Dakika 28: Shoya Nakajima'nın arka direğe gönderdiği topu Luiz Adriano indirdi ama o bölgede hiçbir arakadaşı yok.

Dakika 23: Torreira'nın kazandığı top bir anda Kerem'in önüne geldi. Kerem'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 22: Ceza sahası içindeki Icardi zor pozisyonda uzak köşeyi düşündü ama top az farkla auta gitti.

Dakika 18: Antalyaspor'da Sam Larsson'un kale önünde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü.



Dakika 17: Mertens'in penaltı noktasından yaptığı vuruş uzak direğin dibinden dışarı gitti.



Dakika 15: Milot Rashica, Güray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul. Güray Vural bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

Dakika 9: Antalyaspor kontrataklarla cevap veriyor.

Dakika 8: Galatasaray savunması paslaşırken topu kaptırdı. Admir Mehmedi yay üzerinde vurdu, top dışarı gitti.

Dakika 4: G.Saray, Boey ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayakla çektiği şut az farkla yandan auta gitti.



Dakika 2: Luiz Adriano, soldan hareketlenen Sam Larsson'u düşündü ama top hızlı.

Dakika 1: Maç başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler.

ANTALYA'DA KRİTİK EKSİKLER

Antalyaspor'da Ghacha, Fredy, Haji Wgright gibi isimler sakatlıkları dolayısıyla yok. Giresun maçında kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart cezalası Fedor Kudryashov takımdaki yerlerini alamadı. Antalyaspor'da Haji Wright, Fernando, Doğukan Sinik, Ghacha, Kudryashov, Hakan Özmert, Alperen Uysal, Ruud Boffin bu maçta forma giyemedi.

13 YILLIK HASRET

Antalyaspor, Galatasaray deplasmanında en son 13 yıl önce maç kazanmıştı. Kırmızı-Beyazlılar, 2009-2010 sezonunda deplasmandaki maçta Tita ve Veysel Cihan'ın attığı gollerle maçtan 2-1'lik skorla üstün ayrılmıştı.

ASLAN SINIRDA

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kerem, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırındaki isimler.

KALE SAĞLAMDA

Galatasaray, bu sezon oynadığı 18 maçta 13 kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, ligde en az gol yiyen takım. Aslan ayrıca 8 maçta kalesini gole kapadı.

BİLETLER TÜKENDİ

Galatasaray'da maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. PFDK tarafından ceza verilen blokeli tribünlerin devri için de kampanya başlatılmıştı.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Antalyaspor: Leite, Floranus, Güray, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Soner Aydoğdu, Mehmedi, Ufuk Akyol, Larsson, Nakajima, Luiz Adriano