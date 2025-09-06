Haberler

Okan Buruk'tan Osimhen Açıklaması: Durumu Henüz Net Değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya Milli Takımı'nın Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında bilgi verdi. Buruk, Osimhen'in ayağındaki ağrı için kulüp doktorlarının milli takım doktorlarıyla iletişimde olduğunu açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Okan Buruk, konuk olduğu NOW TV'deki programda açıklamada bulundu.

Afrika'ya giden sarı-kırmızılı milli oyuncular için zaman zaman korku duyduklarını belirten Buruk, "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ona ulaştık. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

