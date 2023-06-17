Okan Buruk'tan Icardi açıklaması

p>Galatasaray'ın şampiyon teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Mauro Icardi olayındaki son durumu da özetledi.

Başarılı teknik adam, şampiyonluğun nasıl geldiğini, gelecek sezonun planlarını, Icardi'nin geleceğini ve transferdeki süreci Asistanaliz'den Arda Ün ile konuştu.