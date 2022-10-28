Okan Buruk'tan herkesi şaşırtan tercih! Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Spor Haberleri
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk, Emre Taşdemir'e bu sezon ilk kez şans verdi.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 3 maçtır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibini yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.
EKSİKLER
Karagümrük'te cezalı Ozdoev'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ve Kazım Kazım maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Demir de maç kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi?— Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022