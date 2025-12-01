Haberler

Okan Buruk'tan Hakem Eleştirisi: 'Maçta Bekleneni Yaptı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'u eleştirerek, hakem kararlarının futbolun önüne geçtiğini belirtti ve yabancı hakem talebinde bulunmadıklarını ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'u eleştirdi.

Okan Buruk, Chobani Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Derbinin 90+5. dakikasında beraberlik golünü yediklerini hatırlatan Buruk, "Son dakika yediğimiz golden dolayı üzgünüz. Ancak maçla ilgili konuşacak çok fazla şey yok. Buraya çok fazla eksikle gelmiştik. Saha içinde de mücadelemizi verdik. Allah'a şükür Kazımcan'ın gözü kör olmadan, 2-3 oyuncumun ayağı kırılmadan buradan ayrılıyoruz. Buna da şükretmek gerekiyor. Benim açımdan futbol adına üzücü bir geceydi." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirerek, "Hakem maçın çok önüne geçti. Maçtan önce de beklenen buydu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum. Açıkçası bizim için büyük bir sürpriz olmadı." ifadelerini kullandı.

"Hakem kararları anlamında mutlu olduğumuz bir gün değil"

Hakem Yasin Kol'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hemşerisi olduğunun hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Biz sadece futbol açısından bakıyoruz. Ben de Trabzonluyum. Kim kimin hemşerisi, kim kiminle arkadaş, kim neden görev alıyorun değerlendirmesini yapacak kişi ben değilim. Saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş derbisinden sonra Yasin Kol ile ilgili hakemin kestiği bir pozisyon vardı. Trabzonspor-Gaziantep FK maçıyla aynı pozisyondu. Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti. Arda Kardeşler'in günahı neydi? Bunu kimse sorgulamadı, kimse Arda Kardeşler'e destek olmadı. Ancak bugün Yasin Kol'un derbi yönetti. Federasyonumuzun verdiği kararlara saygı duyuyorum ama soru işaretleri ve maçtan önce hakem kararlarının düşünülmesi kimsenin hoşuna gitmiyor. Hakem kararları anlamında mutlu olduğumuz bir gün değil."

Buruk, "Derbiye yabancı hakem istemediğiniz için pişman mısınız?" şeklindeki bir soru üzerine, "Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem konusunda bir talebimiz olmadı. Biz talep etsek yerine gelir mi bilmiyorum. Geçen sezon ilk defa yabancı hakem geldi. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek, iki takıma da aynı saygıyı gösterip kararları verecek hakem istiyoruz. Onun dışında bir isteğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Derbiyi FIFA kokartlı bir hakemin yönetmesi gerektiğini savunan 52 yaşındaki teknik adam, "Hakem sayımız azaldı. Derbi maça verecek hakem bulmakta Merkez Hakem Kurulu çok zorlanıyordur. Özellikle üst düzey hakemimiz yok. Bu maçı mantık olarak FIFA kokartlı bir hakemin yönetmesi gerekiyor. Ancak bugün bu olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Tedesco, sahanın içinde kalan, oyuna odaklanan biri"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun saha içinde kalan biri olduğunu söyledi.

Meslektaşıyla maç öncesi ve sonrası tokalaştığını aktaran Buruk, "Sahaya odaklanmamız gerekiyor. Maç öncesi ve sonrasında rakibimizin hocasıyla tokalaştık. Tedesco, sahanın içinde kalan, oyuna odaklanan biri. Bugün maç içinde çok büyük olaylar olmadı." dedi.

"Bahis operasyonunda sporun tüm paydaşlarının aynı anda değerlendirilmemesi bana garip geliyor"

Hakemler ve futbolcuları kapsayan bahis soruşturmasının yapıldığını hatırlatan Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakemlere yönelik bir bahis operasyonu yapıldı. Futbolcularla ilgili çok hızlı bir şekilde kararlar verildi. Bunun devamı gelmedi. Biz Eren'den faydalanamıyoruz ama teknik adamlar görevlerine devam edebiliyor. Bahis operasyonunda sporun tüm paydaşlarının aynı anda değerlendirilmemesi bana garip geliyor. Bahis operasyonun zamanlaması neden böyle veya diğer konularda neden bekleniyor? Bununla ilgili kafamızda soru işaretleri var. Ancak oyun içinde kalmamız lazım. Özellikle taraftarımızın artık uyanıp ayağa kalkması gerekiyor. Bizlerin de uyanması lazım. Önümüzdeki haftadan itibaren gücümüzü göstermeliyiz."

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500
