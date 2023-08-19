Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında 3 değişiklik yaptı. Maç kadrosunda yeni transfer Baniya da yer aldı. Icardi ise ligde ilk kez 11'de görev aldı. Zaha ise kadroda yer almadı. Trabzonspor'da ise Bjelica tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk'tan 3 değişiklik

Icardi ligde bu sezon ilk kez 11'de

Zaha kadroda yer almadı

Nenad Bjelica'dan tek değişiklik

Yeni transfer Baniya maç kadrosunda

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Rams Park'ta saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazanılan Olimpija Ljubljana karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam savunmanın ortasında Kaan Ayhan ve Emin Bayram'ın yerine Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynattı. Buruk, orta sahanın ortasında ise Berkan Kutlu'nun yerine Sergio Oliveira'yı 11'de sahaya sürdü.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'dan oluşturdu. Orta alanın ortasında Torreira ve Oliveira ikilisini görevlendiren Okan Buruk, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu.

Galatasaray, Trabzonspor mücadelesine şu 11 ile çıktı: "Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi."

ICARDI LİGDE BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Olimpija Ljubljana karşılaşmasında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olan Mauro Icardi, Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Icardi deplasmanda oynanan Olimpija Ljubljana ve Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmiş, hafta içinde 1-0 kazanılan Olimpija Ljubljana mücadelesinde ise ilk 11'de görev almıştı.

ZAHA KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Olimpija Ljubljana karşılaşmasında aldığı darbe sonucunda sakatlanan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

NENAD BJELICA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Diretörü Nenad Bjelica, ligin ilk haftasında iç sahada 1-0 kazanılan Antalyaspor mücadelesinin 11'inde tek değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam, Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Visca'nın yerine Enis Bardhi'yi görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Bjelica, savunma dörtlüsünü; Larsen, Benkovic, Denswill ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Kourbelis, Bakasetas ve Bardhi'yi görevlendiren Hırvat teknik adam, hücum hattının sağında Abdülkadir Ömür, solunda ise Trezeguet'i oynattı. Bjelica'nın gol yollarındaki tercihi ise Umut Bozok oldu.

Bordo-mavili ekip mücadeleye şu 11 ile çıktı: "Uğurcan Çakır - Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut."

BANIYA MAÇ KADROSUNDA

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Rayyan Baniya, Galatasaray mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Transferinin üstünden kısa bir süre geçen 24 yaşındaki stoper, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Öte yandan bir diğer yeni transfer Taxiarchis Fountas ise mücadele kadrosuna kendine yer bulamadı.