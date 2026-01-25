Okan Buruk, Galatasaray'da 50. Deplasman Galibiyetine Ulaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Tecrübeli teknik direktör, dün Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri karşılaşmada sarı-kırmızılıların başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetini aldı.

Buruk, bu galibiyetle Galatasaray ile kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde 50. deplasman zaferine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

Sarı-kırmızılıların başında 182 maça çıktı

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak 182 resmi müsabakada görev aldı.

Sarı-kırmızılıların başında 129 Süper Lig, 16 Ziraat Türkiye Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 4 TFF Süper Kupa karşılaşmasına çıkan 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'ın başında 5 kupa kazandı

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Takımın başında 4. sezonunu yaşayan Buruk, Galatasaray'da 3 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

En çok galibiyet alan 3 teknik direktör arasında

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet yaşayan 3 teknik direktör arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların başında 132 maç kazanan Okan Buruk'un önünde 333 galibiyet yaşayan Fatih Terim ve 218 galibiyet elde eden Gündüz Kılıç bulunuyor.

Puan rekorunu kırdı

Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 102 puan toplayarak ligin puan rekoruna ulaştı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

İki sezon üst üste 90 puanı geçti

Galatasaray, Okan Buruk'un teknik direktörlük döneminde iki sezon üst üste 90 puanı geçti.

Buruk ile ilk şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda 88 puan elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iki sezon üst üste 90 puanı geçerek Süper Lig'i kazandı. 2023-2024 sezonunda 102 puan ve geçen sezon da 95 puanla şampiyon olan Galatasaray, böylece Süper Lig tarihinde iki sezon üst üste 90 ve üzeri puan toplayan ilk takım olmayı başardı.

Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda 2,68 puan ve üçüncü sezonunda da 2,63 puan ortalaması yakaladı.

Buruk'un Galatasaray'ı bir sezonda en çok galibiyet alan takım oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.

Söz konusu sezonda ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe, 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

Üst üste maç kazanma rekoru

Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'in 20-36. haftalarında 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

17 maçlık dış saha galibiyet rekoru

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Buruk'un öğrencileri, 2023-2024 sezonunun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

Buruk, 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

Kulübün en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile bu sezon Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek en iyi lig başlangıcını yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde bu sezon Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanarak kulüp tarihindeki en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile 2024-2025 sezonunda aynı başarıyı yakaladı.

Buruk, Fatih Terim'in rekorunu egale etmeyi hedefliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezonu şampiyon tamamlayarak Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in rekorunu egale etmeyi amaçlıyor.

Fatih Terim'in yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Süper Lig'i en üst sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu başarıyla ligde üst üste en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan 3 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu sezonu da en üst sırada bitirerek, Fatih Terim'in rekoruna ortak olmak istiyor.