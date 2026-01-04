GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "En iyi kadromuz ile çıkacağız. En iyi oyuncularla çıkacağız ama Lig ve Avrupa'ya hazırlanma maçları gibi düşünüyoruz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Mauro İcardi, Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Hem Türkiye hem de Avrupa'da hedeflerinin olduğunu ifade ederek, sakatlık olmadan bir karşılaşma olmasını temenni etti.

Fazla bir hazırlık dönemi geçiremediklerini kaydeden Buruk, "Yine burada olmaktan dolayı mutluyum. Tabi ki bizim için Süper Kupa önemli ve değerli. Biz bunu daha önce birçok defa kazandık ama her sene oynadığımız, üzerine çalıştığımız her kupa bizim için değerli. Bu zaman her iki takım içinde zor zamanlar. Hem Afrika Kupası, hem ligdeki yoğun tempo üzerine sakatlık sayısının fazla olduğu kadro kurmakta bile zorlandığımız zamanlar. Tabi ki çok iyi takım. Öncelikle çok iyi bir teknik adam ve iyi bir sene yaşayan Trabzonspor. Bizim tabi hem Türkiye hem Avrupa'da hedeflerimiz var. İnşallah sakatlıkların olmadığı, oyunun güzel olduğu bir maç olur. Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yapıp oyuncularımız dinlendi. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir hazırlık süreci olmadı. Bizim lig maçları ve Avrupa maçları başlayacak tekrar. Buralara inşallah sakatlık olmadan girmek çok değerli. Oralara hazırlanıp girmek daha iyi olurdu ama bu organizasyonu hem hazırlık hem ciddi bir maç gibi düşünüyoruz. En iyi kadromuz ile çıkacağız. En iyi oyuncularla çıkacağız ama Lig ve Avrupa'ya hazırlanma maçları gibi düşünüyoruz. Futbol açısından bir teknik adam olarak ne kadar çok takım yarışın içerisinde olursa bizi mutlu ediyor. Trabzonspor'un bu seneki performansı çok önemli. Bu beni mutlu ediyor ama bu bir yarış tabi. Yarışta da rakipsiniz. O takımı geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken tabi ki puan kaybetmesini istiyorsunuz. Biz Galatasaray olarak bu dönemde çok fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışı doğru şekilde yürütebilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Taraftarımıza tekrar duygumuzu ve beraberliği yakalamak için zor bir zamandan geçiyoruz. Bu süreçte kaosa değil birlikteliğe ihtiyacımız var. Birbirimize çok sıkı sarılmamız gerekiyor. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya ihtiyacımız var. Buradan özellikle bir çağrı yapacağım" dedi.

'KADROMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Ara transfer döneminde çalışmalar yapacaklarını ifade eden Okan Buruk, kadro yapılarını koruyarak önemli oyuncular alıp katkı sağlayacak oyuncular üzerinde karar vermeye çalıştıklarını belirtti. Buruk, "Bu maç transfer döneminin ortasında, burada ekleyeceğimiz ve karomuzu güçlendireceğimiz oyucular var. Biz 2-3 hafta önce bir anda 8-9 oyuncunun kadromuzdan eksildiğini net bir şekilde yaşadık. Bu da bize ders oluyor. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor ama devre arasında kadromuzu genişletecek hem Avrupa hem ligde devam ettirecek bir çalışma yapacağız. Kadro yapımızı koruyup önemli oyuncular alarak direkt olarak bize katkı sağlayacak oyuncular üzerinde karar vermeye çalışıyoruz. Kadromuza da önemli oyuncular katmaya çalışıyoruz. Türk futbolu açısında tabi ki daha kötüye gittiği, daha zorlaştığı ve şiddeti arttırdığı, bizim de hatalarımız var tabi. Kendi hatalarımızı da kabul ederek, ne kadar bunları düzeltip ne kadar azaltabiliriz diye çalışıyoruz. Sokakta çok fazla beraberiz. Bütün takım taraftarları birbirleriyle iç içe ama sosyal medya üzerinden yaşanan şiddetlerin önüne geçemiyoruz. Devamında hepimiz bu ortamı sakinleştirmek için önemli bir şans var. Futbol çok önemli ve değerli. Dünyada da bu önemli. Bu kadar önemli olan sporun içerisinde de ister istemez futbol gündemi meşgul ediyor. Tabi ki bu da bu sporun çok sevilmesinden. Tabi ki bunu düzeltmek için üzerimize düşeni yapmamız gerekecek" diye konuştu.

MAURO ICARDI: FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ'

Galatasaray kaptanı Mauro İcardi ise yarınki maç için kazanmak istediklerini ifade ederek, finale çıkıp kupayı hedeflediklerini ifade etti. İcardi, "Biz oyucular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli bu bir yarı final. Birçok maç oynuyoruz ama bu maçada adapte olmalıyız. Galatasaray olarak final oynamak ve kupa kazanmak için mücadele edeceğiz. Finale çıkmak ve oradan da kupayı kazanmak istiyoruz. Zor bir sakatlıktan geldim. İyi döndüm diyebiliriz. 7-8 ay içerisinde en iyi halimle döndüm. Teknik ekip ve sağlık ekibi bana çok yardımcı oldu. Artık dakikalarda aldım ve çok daha iyi bir noktadayım şu anda. Hagi çok önemli bir insan. Bir döneme imzasını atmış ve Galatasaray ailesi için önemli bir kişi. Bu rekoru kırmak çok önemliydi. Gelecek oyucularda benim rekorumu kıracaklar. Bu benim için büyük bir onur" diye konuştu.