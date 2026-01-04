Okan Buruk: 'Süper Kupa bizim için önemli ve değerli'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa yarı finalinin zor bir maç olacağını ve finale çıkmak istediklerini belirterek, "Süper Kupa bizim için önemli ve değerli" dedi.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finalin zor bir maç olacağını ve finale çıkmak istediklerini belirtti.

"Süper Kupa bizim için önemli ve değerli"

Okan Buruk, "Gaziantep şehrine bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Süper Kupa bizim için önemli ve değerli. Üzerine çalıştığımız her turnuva bizim için değerli. Hem Afrika Kupası ve hem de yoğun tempo ve sakatlıklar, kadro kurma güçlükleri iki takım için de var. Karşımızda iyi bir Trabzonspor var. Biz de Avrupa ve ligde önemli bir mücadele veriyoruz. Umarım iki takım için de iyisi olur" ifadelerini kullandı.

"Kamp dönemi yapamadık, bir kaç antrenman yaptık"

İyi devre arası hazırlık dönemi geçiremediklerini belirten Buruk, "Kamp dönemi yapamadık, birkaç antrenman yaptık. Oyuncularımız yoğun bir dönem sonrası biraz dinlendi. O yüzden bir kamp dönemi geçiremedik. Zorlu bir maç oynayacağız, bunu biraz da ligde hazırlık gibi görmek gerekiyor. Sakatlıksız bu süreci atlatmak çok önemli. Bu organizasyon da ciddi bir maç ama bunu da bir hazırlık süreci olarak da görebiliriz. Tempomuzu devam ettirerek lige ve Avrupa'ya hazırlanma imkanı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Futbol açısından yarışın içerisinde fazla takım olması bizi mutlu ediyor"

Ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Futbol açısından yarışın içerisinde fazla takım olması mutlu ediyor. Trabzonspor da çok etkili oynuyor, üzerine koyarak devam ediyor. Önemli bir rakip, maçları izlerken puan kaybı yaşamalarını istiyoruz ama bu yarış içerisinde pek çok takım var. Beşiktaş da Samsunspor da hala yarışta. Biz Galatasaray olarak bu yarışı yine önde götürmek istiyoruz. Bu konuda taraftarımıza da ihtiyacımız var, birbirimize sarılmamız gerekiyor, kaos istemiyoruz. Bu ay birlikte olmaya çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'e veda ettik, takıma önemli takviyeler yapmak istiyoruz"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya cevap veren ve Berkan Kutlu ile Yusuf Demir'in takımdan ayrıldığını açıklayan Okan Buruk, "Transfer dönemi gerçekten çok zor. Dışarıdan kolay gözüküyor ama hiç kolay değil. Bu dönemde çok fazla deneme şansımız olmuyor. Bu sene transferde 5 oyuncu aldık, bu oyuncuları direkt oynayacak oyuncular olarak tercih ettik. Devre arası transferde de amacımız bu. Bu süreçler zor oluyor ama devre arasında da kadromuzu genişletecek, kalitemizi arttıracak takviyeler yaparak gitmek istiyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Berkan Kutlu bize veda etti, ayrıldı. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Bize çok emekleri oldu. Yusuf Demir'e de veda ettik. Ona da teşekkür ediyorum. Kadromuzu daha da güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP