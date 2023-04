- Okan Buruk : "Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"İnanıyorum ki Kerem ve Icardi'nin önemli bir şeyi yoktur"

"İyi bir maç oynadık"

ANTALYA - Alanyaspor maçında 4-1'lik galibiyetin ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz. Yani hedefimiz şampiyon olmak. Sezona başlarken hedefimiz şampiyon olmaktı. Şu anda da hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında C. Alanyaspor'un konuğu olan Galatasaray 4-1'lik skor ile 3 puanın sahibi oldu. Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının ligin zor deplasmanlarından biri olarak değerlendirdi. Rakiplerinin takım savunmasını iyi yapacaklarını düşünerek geldiklerini ifade eden Okan Buruk, "Bunu maçın başında iyi bir şekilde sergilediler. Duran toptan golü bulduk. Kötü bir penaltıyla rakibimize gol şansı verdik. Devamında top bizdeydi. Oyunu daha çok hızlandırmamızı gereken dakikalar vardı. Burada takım olarak ilk yarı çok net pozisyonlar üretemedik. İlk yarının sonunda attığımız ikinci golle soyunma odasına girdik. İkinci yarıda da özellikle hem daha dikine hem de rakip yarı sahada daha çok defans arkası şartlara hareketliliğimizi arttırdık. Burada bulduğumuz üçüncü ve dördüncü golde maçın erken bir şekilde bitmesini sağladı. Oyuncu değişikliklerimizle birlikte maçın sonuna kadar aynı performansı, aynı isteği ve aynı takım disiplinini ortaya koyduk. İyi bir maç oynadık. Rakibimize çok fazla gol pozisyonu vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyuncularıma başlayan, devam eden, kadroda olmayan bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü galibiyet özellikle burada da Alanya'da geldiğimizden beri havaalanında bizi karşılayan bizi otele en iyi şekilde girmemizi sağlayan orada bize gösterdikleri coşkuyla bizi maçı hazırlayan maça geldiğimizde statta da aynı desteği veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da da tabii ki aynı sevgiyle aynı ortamda maça hazırlanıyoruz. Galatasaray taraftarı dünyanın her yerinden takımına destek veriyor. Mutlu oynanan oyundan, skorlardan mutlu. Biz de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onlara yakışan oyunu her geçen gün arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Bugün de bu anlamda önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Yoğun bir maç haftası geçirdiklerini ifade eden Okan Buruk, uzun süredir böyle bir temponun içerisine girmedikleri için oyuncularında sakatlık durumunun yaşandığını ifade etti. Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına darbe aldığını ve Icardi'nin de bacağında sertleşme yaşadığı için riske atmak istemediklerini söyleyen teknik direktör darbeye bağlı sakatlık yaşadıklarını ifade eden Buruk, "İnanıyorum ki çok önemli bir şey yoktur ve hafta sonu oynayacağımız maçta tekrar bizle beraber sahada olur. Ama dediğim gibi tedbir maksatlı dışarı aldık. Bir iki gün içerisinde tam net olarak durumu ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin tribünlerdeki şampiyonluk tezahüratlarını nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtlayan Buruk, "Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz. Yani hedefimiz şampiyon olmak. Sezona başlarken hedefimiz şampiyon olmaktı. Şu anda da hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbol olarak da insanların takdirini kazandık. Başta kendi taraftarımız olmak üzere ve şampiyonluk yolunda oyuncularım gerçekten maça gelirken de bu heyecanı yaşıyorlar. Maçtan sonra da aynı heyecanı yaşıyorlar. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Gerçekten en iyi şekilde birbirlerine olan sevgileri, saygıları, takıma olan bağlılıkları çok önemli, çok değerli. İnşallah yolun sonu da şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.