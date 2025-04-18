Okan Buruk: Şampiyonluk Ateşini Sürdürmek İstiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de yaktıkları şampiyonluk ateşini sürdürmek istediklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK'nin iyi savunma yapan bir takım olduğuna değinen Buruk, "Teknik direktör değişikliği sonrasında yaptıkları lig maçlarında Fenerbahçe müsabakası hariç gol yememişlerdi. Orada çok farklı bir kadroyla çıkmışlardı. Diğer maçlarda gol yemediler. Savunma özellikli oynadılar. Sabırlı, sakin, öne doğru ve hareketli oynadık. Bu da bize çok pozisyon getirdi. Maçı rahatlatması için ikinci golü atmamız gerekiyordu. Bunu çok geç bulduk. Güçlü bir oyunumuz vardı. Hem topa sahip olduk hem doğru bir şekilde sahaya yayıldık hem de topu erken bir şekilde geri kazandık. Savunma hattımız çok öndeydi. Rakibimize çok şans vermeden net bir galibiyet aldık. Son 2 maçı gol yemeden bitirdik. Kendi sahamızda üst üste 5 maç gol yemedik. Hem pozisyona girip hem gol yemediğimiz için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ligin bitimine 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Buruk, "Az maçımız kaldı. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla şampiyonluk ateşini yaktık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta bizim için daha zor olacak. Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı oynayacağız. Pazar günü de ikas Eyüpspor maçımız var. Buna hazırlanacağız. Önemli bir yol aldık. Hem oyun hem de psikolojik olarak güçlüyüz. Hem kupada finale yükselerek hem de ligde kazanarak yolumuza devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe ve Samsunspor galibiyetlerinin psikolojik üstünlüğü var"

Tecrübeli teknik adam, üst üste aldıkları Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor galibiyetlerinin kendilerini psikolojik olarak yukarı çektiğini dile getirdi.

Son haftalarda iyi savunma yaptıklarının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Oyuncu tercihleri önemli oluyor. Haftada tek maç periyoduna girdik. Daha çok dinleniyoruz, tek maça odaklanıyoruz ve daha çok çalışma imkanımız var. Bu da gelişimimizi yukarı çekti. Özellikle Fenerbahçe ve Samsunspor deplasmanından alınan galibiyetin üzerimizde oluşturduğu psikolojik üstünlük var. Bunu da sahaya olumlu bir şekilde yansıtıyoruz. Sadece oynayan değil oynamayanların da enerjisini görüyoruz. Bu birliktelik bize iyi oyun getiriyor. Takım savunmasını önde kuruyoruz. Burada Lemina ve Torreira gibi geri kazanma özelliği olan oyuncularla oynamanın faydası var. Bu da arkalarındaki oyuncuların performansını yükseltiyor."

"İlk sene haftada bir maç yaptığımız için daha kolaydı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 2 sezonun, şampiyon oldukları ilk sezona göre daha zorlu olduğunu söyledi.

Üst üste üçüncü şampiyonluğa ilerlediklerinin hatırlatılarak hangisinin daha zorlu olduğunun sorulması üzerine Buruk, "Hepsi zorluydu. Üçünü de birbirinden ayırt etmiyorum. Avrupa'da oynamayı çok seviyorum, orada başarılı olmayı çok istiyorum ama ilk sene Avrupa'da yoktuk. İki sene de Avrupa ile birlikte götürdük. Geçen sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligde oynamak daha zordu. İlk sene haftada bir maç yaptığımız için daha kolaydı. Elendiğimiz maçlar sonrası psikolojik olarak aşağı düştük. Buradan çıkmak önemli. Avrupa için üzgünüm. Maçları izleyince neden biz de orada değiliz diye üzülüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse o kadar buradayız"

Buruk, yönetim kurulu istediği sürece takımda kalacağını açıkladı.

Yeni sezonda devam edip etmeyeceği sorulan Buruk, "Sözleşmem devam ediyor. Benim gibi Galatasaraylı biri, Galatasaray istediği sürece burada kalır. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak büyük bir gurur. İki sezon şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da şampiyonluk yolundayız. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse o kadar buradayız." diyerek sözlerini tamamladı.