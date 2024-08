Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys ile yarın oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında İsviçre ekibi Young Boys ile yarın saat 22.00'de sahasında karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli"

Yarınki maçta turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Buruk, "Daha avantajlı bir skorla bu maça çıkmak isterdik ama Galatasaray'ın hedefi oynadığı her maçı kazanmak. Yarın da aynı şekilde maçın başından sonuna kadar kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Skor tabii ki çok önemli ama her takıma karşı kazanmak için oynayıp yine aynı yapıyla oynayacağız. Yarınki maçta öncelikle sabıra ihtiyacımız var. Konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız için, taraftarımız için, benim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Geçen sene bunu yaşadık. Birinci amacımız yarın futbol olarak bunu göstermek, ikinci amacımız da Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Oyuncularıma güveniyorum, çok tecrübeliler. Önemli bir kadromuz var. Bu kaliteli kadronun da yarın sakin kalıp Şampiyonlar Ligi'nde olacağını düşünüyorum. İlk maçta savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer takım savunmasını da çok daha iyi yapmamız gerekiyor. Onun yanında yeteneklerimizi de ortaya koyduğumuzda sonucun geleceğini düşünüyorum. Oyuncularımıza ve taraftarımıza çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadromuzla ilgili son kararı yarın vereceğiz"

Okan Buruk, yarınki maçta Icardi ve Batshuayi'yi beraber oynatıp oynatmayacağıyla ilgili soruya, "Tabii biz oyun içerisinde ikisi ile beraber oynadık, birçok maçta bunu yapıyoruz. Maçın durumuna göre değerlendirilir. Antrenmanlarda da bunu zaman zaman çalışıyoruz. Onunla ilgili kararı yarın vereceğiz. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en doğru şekilde yaptığında, yarın sahaya çıkacak 11, kulübeden girecek 5 kişi bu anlamda çok önem taşıyor. Önemli bir kadroya sahibiz. Futbol şansı da inşallah yanımızda olur. Kadromuzla ilgili son kararı yarın vereceğiz. Oyuncular değişse de aynı mantalite ile oynamaya çalışıyoruz. Takımımızın oyunu belli, istediklerimiz belli. Bunu yapmak için zaman zaman değişik oyuncular kullanacağız" cevabını verdi.

Young Boys karşısında doğru oyun stratejisiyle kazanmak istediklerini aktaran Buruk, "Galatasaray takımı geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde ne Bayern Münih'e karşı ne Manchester United'a karşı ne de başka takımlara karşı hiçbir zaman oyun stratejisinden ödün vermedi. Savunmayı doğru yapmak savunma oynamak anlamına gelmiyor. Top rakipteyken de görevlerimizi yapmamız gerekiyor. İlk maçta da gördük rakibimizin oynadığı oyunun yüzde 50'si uzun top üzerine. Buraları doğru oynamamız gerekiyor" dedi.

"Galatasaray camiasının her zaman karıştırılmak istendiğini biliyoruz"

Takım içerisinde iyi bir atmosfer olduğunu sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Transfer döneminde takımlar içerisinde dalgalanmalar olur. Bizim takım içerisinde çok fazla görmediğimiz şeylerin yüzde 80-90'ının uydurma olduğu ortaya çıktı. Galatasaray camiasının her zaman karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bizim ihtiyacımız rahat bırakılmak. Camia olarak bir malzemeyiz. Eleştiri her zaman olacak. Eleştirinin de bu işin içerisinde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Önemli olan bu hatalardan ders almak. Sosyal medya bir kuyu. Oraya ne atarsanız farklı bir şekilde çıkabiliyor. Burada aslolan bizim oyuncularla birlikte çok çalıştığımız. Bu takım her gün antrenman yapıyor, her gün emek veriyor. Bu kolay bir şey değil. Şampiyon oluyorsunuz milli takıma giden oyuncular 15 gün izin yapıp tekrar sezona başlıyor. Bu ülkeyi seviyoruz ve bu ülke için de yarın Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele vereceğiz. Sadece biraz rahat bırakılmak istiyoruz. Biraz daha huzur içerisinde çalışmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Davinson, şu anda bizimle maça başlayacak durumda değil"

Davinson Sanchez'in yarınki maçta da oynamasının zor olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmasına katılmadı henüz. Bugün de çalışmasına bakacağız ama şu anda bizle maça başlayacak durumda değil. Bugünkü son antrenmanda kimle oynayacağımıza, hangi bölgede nasıl oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var, bu maç olmayacak. Diğer oyuncularla ilgili kararı da yarın vereceğiz. Muslera, dün antrenmana çıktı. Bugün de takımla birlikte çalışacak. Oynayabilecek durumda" diye konuştu.

"Galatasaray takımının her futbolcusu kaptandır"

Okan Buruk, son günlerde gündemde olan kaptanlık konusu ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Şu anda çok önemli bir maçımız var. Bu maç için sahaya 11 tane kaptanla çıkacağız. İlk maçta takım kaptanlarımızdan ikisi kolluğu taktı. Transfer dönemi netleştiğinde bu konu ile ilgili kararımızı vereceğiz. Galatasaray takımının her futbolcusu kaptandır, her futbolcusu sahada kaptanlık yapar. Kendimden örnek vereyim; ben Galatasaray'da ilk 10 senede kaptanlık yapamamıştım. Galatasaray kaptanı olmak tabii ki çok önemli ama burada çok önemli oyuncularımız var. Saha içerisindeki liderlik için de hepsi hazır olacak. Kerem'in performansından da çok memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılma isteği vardı ama şu anda Kerem'in oynadığı oyundan, performansından çok memnunuz. Yarınki maç için de çok önemli oyunculardan biri olacak."

"Biz bu takıma geldiğimizde Galatasaray 13. sıradaydı"

Sadece kaybedilen maçlardan sonra eleştirilmenin yanlış olduğunun altını çizen Okan Buruk, "17 maç üst üste kazanmış bir takıma, 2 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma başarısız diyorsanız ya Manchester City'i tutmanız lazım ya da Real Madrid'i tutmanız lazım. Tabii ki kaybedilen her maçtan ders çıkarmamız lazım. Ne oynadığımız sistemi bilen var, ne yapmak istediğimizi bilen var. Kazanmak ya da kaybetmek olabilir, bunu kabul etmek gerekiyor. Benim de hatalarım oldu, oyuncularımın da hataları oldu, transferde de hatalarımız oldu. Hepsini kabul etmek gerekiyor. Biz bu takıma geldiğimizde Galatasaray 13. sıradaydı. Sadece kaybettiğimiz maçlar üzerinden konuşup, kazandığımız şampiyonluklar üzerinden konuşmazsanız bu da gerçekçi gelmiyor. Bizim de motivasyona ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Son olarak yarınki maç için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Buruk, "Sezonun kolay başlamasını tabii ki beklemiyorsunuz. En iyisini yapmak istiyoruz. Lige 2 maç 6 puanla başladık. Ligdeki galibiyet serimize başladık, inşallah onu da devam ettiririz. Onun yanında da Avrupa çok önemli, bu maç çok önemli. Yarın elimizden geleni yapacağız. Çok iyi hazırlandık. Stada gelen taraftarımız her zaman ne olursa olsun destek verdiler. Bu bizim için en önemli şeylerden biri. İnşallah turu geçeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL