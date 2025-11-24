Okan Buruk: "Sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok zorlu bir periyottan geçtiklerini belirterek, "Biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. İyi hazırlanıp, rakibimizi iyi analiz edip, bu maçı kazanmak için en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.45'te evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Buruk, aynı zamanda sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz'ın da doğum gününü kutladı.

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin belli olduğunu aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Son 3 maçta aldığımız 3 galibiyet var. Bu maç da çok önemli ve değerli. Hayallerimize yürümek sadece bizim için, futbolcular için, teknik heyet için değil, Galatasaraylılar ve bütün Türkiye'nin hayallerine yürümesi için çok kritik bir karşılaşma. Bundan önceki yaptığımız atmosferi yine kendi stadımızda en maksimumumu yapıp, saha içinde de kim oynarsa oynasın, biz bu isteği, arzuyu ve tutkuyu sahaya ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi bundan önce gösterdik. Tekrar bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Özel insanlar, futbolcular. Çok zorlu da bir periyottan geçiyoruz. Biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. İyi hazırlanıp, rakibimizi iyi analiz edip, kendi artılarımızı sahada doğru bir şekilde kullanıp bu maçı kazanmak için en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimize çok büyük saygı duyuyorum. Kendi liglerinde liderler. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta PSV deplasmanında kazanmışlardı. Sonraki 3 maçı kaybettiler. Çok iyi, çok organize, fiziksel olarak da çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok" şeklinde konuştu.

"Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumları netleşecek"

Sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili gelen soruya Okan Buruk, "Son durumlarına antrenman öncesinde bakacağız. Her takımın başarına gelecek şeyler bunlar. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üstü üste gelen sakatlıklar, cezalardan dolayı kadro sayısı olarak azaldık. Kim olursa olsun bizim için en önemli şey sahaya çok güçlü oyuncularla çıkacağız. O yüzden oyuncularıma, takımıma çok güveniyorum. Son idman öncesinde bakacağız, yarın da durumlarına bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumları netleşecek" diye cevap verdi.

"Tek düşüncemiz maçı kazanıp, hedeflediğimiz yerde olmak"

Union Saint-Gilloise maçını kazandıkları takdirde kurdukları hayallerine gitmek için önemli bir adım atacaklarını vurgulayan Buruk, "Birinci hedefimiz ilk 24 içerisinde olmak. İkinci hedefimiz ilk 16 içerisinde olup seri başı olmak. Büyük hayalimiz de ilk 8 içinde olmak. Yarın kazandığımızda birinci hedefimize ulaşmış oluyoruz. Maç maç düşünmek gerekiyor. Şu an tek düşüncemiz yarın maçı kazanıp, hedeflediğimiz yerde olmak" ifadelerini kullandı.

"Bodo/Glimt ile Union Saint-Gilloise farklı takımlar"

Union Saint-Gilloise ile Bodo/Glimt'in farklı takımlar olduğunu aktaran 52 yaşındaki teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Bodo/Glimt topa sahip olan bir takımdı. Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 36 topa sahip oluyorlar. Son Atletico deplasmanında çok dibe çekilip, bekleyen bir takım vardı. Sezona önde oynayamaya çalışan bir takım olarak başladılar. Son maçlarında 5-3-2 şeklinde savunma dilişine geçtiler. Burada rakiplere daha az pozisyon vermeyi hedefliyorlar. Kazandıkları toplarla direkt hücum yapmaya çalışıyorlar. Önde fizikli, uzun oyuncuları var. Bodo/Glimt ile aralarında çok büyük farklar var. Daha çok topu rakibine bırakan bir takım. Ligde 8 maçta kalelerini gole kapattılar. Kendi liginde iyi savunma yapan bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde bunun tersi oldu. Hücum geçişlerinde çok fazla da gol yediler. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı takım olduklarını söyleyebilirim."

Union Saint-Gilloise'nın uzun boylu ve duran toplarda etkili olduğunu belirten Okan Buruk, ona göre çalışma yapacaklarını dile getirdi. Buruk, bu sezon duran toplarda yeterli gol sayısına ulaşamasalar da duran toplardaki vuruş sayılarının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL