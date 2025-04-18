Okan Buruk: 'Rakibimize Çok Şans Vermeden Kazandık'

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimize çok şans vermeden net skor aldık" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında düşüncelerini aktaran Okan Buruk, "Özellikle rakibimizin son haftalarına baktığımızda çok iyi oynayan ve Fenerbahçe maçı dışında hep kazanan güçlü bir rakip gördük. Rakibimizin iyi savunma yapacaklarını düşündük. Ancak rakibin savunma dizilişini inceledik. Sabırlı oynadık ve bu bize çok fırsat getirdi. Çok şut denedik. Maçı rahatlatmak gerekirdi. İkinci golü çok geç bulduk ama oyun olarak güçlüydük. Hem topa sahiptik hem doğru yayıldık. Rakibimize çok şans vermeden net skor aldık. Kendi sahamızda 5 maç gol yemedik o yüzden gol yememek oyunla birleşince beni çok mutlu etti. Ben oyuncularımı tebrik ederim. Mayıs yaklaşıyor şampiyonluk meşalesini yaktık. Bu hafta zor bir hafta olacak. Konya ile oynayacağız ve Eyüp maçımız da var. Bunlara hazırlanacağız. Önemli yol aldık ve psikolojik olarak güçlüyüz. Ligi ve kupa maçını kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ ARTTI'

Psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunun altını çizen teknik direktör, "Hem oyuncu tercihleri önemli ve tek haftalık maç periyodunda dinlenerek daha çok çalışma şansımız var. Bu gelişimimizi artırıyor. Önemli diğer maçlar vardı. Yani Fenerbahçe deplasmanı ve Samsun deplasmanında aldığımız puanlar psikolojimizi artırdı. Son haftalarda daha çok odaklandık ve oyuncularla enerjimizi artırıyoruz. Birliktelik oyuna yansıyor ve önde oyun kurup geride kazanıyoruz. Lemina ve Torreira ile oynamanın avantajı var" ifadelerini kullandı.

'CUMA GÜNÜ OLMASINA RAĞMEN STAT DOLUYDU'

Taraftar hakkında konuşan Buruk, "Şampiyonluk yolunda Cuma günü olmasına rağmen stat doluydu. Bu taraftarın ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Biz bu beraberliği yukarı çektikçe önem kazanıyoruz. Eyüp gibi bir takımla oynayacağız. Onlar güçlüler ve enerjimizi taşımamız gerekiyor. Maç kazandıkça performans artıyor. Fenerbahçe deplasmanından aldığımız puan bizi yukarı çekti" dedi.

'İKİ SEZON ÇOK ZOR GEÇTİ'

Geçen sezon ve bu sezonun zorluğuna değinen Okan Buruk "Fenerbahçe de biz de kazanarak ilerliyoruz. Her takımın iyi ve kötü yanları var. Avrupa'da başarılı olmak istedim ve beraberinde şampiyonluk götürdüğüm sezonlar yaşadım. Yüksek tempolu maçlardan çıkıp lige dönmek zor oluyor. İlk senemde daha kolaydı ama 2 sene çok zor geçti. Bu sene ve geçen sene çok zor oldu. Elendiğimizde psikolojimizin aşağı düşmesi ve yükselmemiz çok zorlayıcıydı. Avrupa için çok üzgünüm. Maçları izlediğimde neden orda değilim diyerek üzülüyorum. Kadro yapımız ve şansımızın daha iyi olması lazım. Sakatlıklar vardı ve bu bizim Avrupa'da elenmemize sebep oldu" açıklamasını yaptı.

'GALATASARAY İSTEDİKÇE BURADAYIM'

Gelecek sezonda Galatasaray istediği sürece kalacağını ifade eden Okan Buruk, "Benim gibi Galatasaraylı birinin Galatasaray istedikçe burada olacağını söyleyebilirim. Benim için büyük bir gurur. Şampiyonluklarımız devam edecek. Galatasaray istedikçe buradayım" diyerek sözlerini sonlandırdı.