SPOR Okan Buruk : Rakibimiz kaliteli bir bitiriciliğe sahip olsa bizim için kötü senaryo olabilirdi

'İkinci golü bulsak daha erken bitirebilirdik'

'Yine geçen seneki oyunu oynamaya çalışacağız'

Olgucan KALKAN ? Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'İlk maçta da aynı pozisyonları vermiştik. Rakibimizin hücumda bir tane seçeneği vardı. Öndeki oyuncunun arkaya sarkacağı toplar. Kaliteli bir bitiriciliğe sahip olsa bizim için kötü senaryo olabilirdi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek adını 3'üncü Eleme Turu'na yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zalgiris'in bekledikleri gibi oynadığını dile getiren Okan Buruk, 'İlk maçtan sonra bugün savunmada bekleyerek bizi karşılayacağını biliyorduk. Tahminimizden daha fazlasını gördük. 10 kişiyle savunmada kaldılar, açmakta zorlandık. Korner golüyle kilidi açtık. İlk yarı kalemize bir geçiş şansı verdik. Aynı şekilde ikinci yarıda da bir kez şans yakaladılar. Biz de ikinci yarı daha net pozisyonlara girdik. Sonlandıramasak da pozisyona girdik. Özellikle Yunus oyuna girdikten sonra. İkinci golü bulsak daha erken bitirebilirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz. Rakibimize de bundan sonrasında başarılar diliyoruz' diye konuştu.

'GEÇEN SENE DE BENZER ŞEYLER YAŞADIK'

Litvanya'da oynanan maçta da benzer pozisyonlar verdiklerini ifade eden Buruk, 'İlk maçta da aynı pozisyonları vermiştik. Rakibimizin hücumda bir tane seçeneği vardı. Öndeki oyuncunun arkaya sarkacağı toplar. Kaliteli bir bitiriciliğe sahip olsa bizim için kötü senaryo olabilirdi. Özellikle savunma merkezimizin fiziksel olarak biraz geç forma giren oyuncular olduğunu görüyoruz. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. Geçen senede benzer şeyler yaşadık. Zaman geçtikçe daha iyi olacak. Orta sahanın da kolay eksildiğini gördük bu da savunma arkasına pasların kolaylaşmasını sağladı. Bir sonraki turda farklı bir takım karşımızda olacak. İki takımın da oynayacağı bir maç var' ifadelerini kullandı.

'YİNE GEÇEN SENEKİ OYUNU OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Lucas Torreira'nın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Okan Buruk, 'Geçen sene de Berkan ile birlikte oynadıklarında dinamik bir oyun çıkmıştı. Bu anlamda tabii ki düşüncelerimiz var. Onunla ilgili karar vereceğiz. Savunmada verdiğimiz pozisyonlarda, oralarda Torreira'nın topladığı toplar bizim için önemliydi. Rashica ise sevdiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Onun da kadroda olmasını, şartlar olursa düşünüyoruz. Bununla ilgili net bir şey yok. Hücum hattında güçlü oyuncular var. Takım savunmasını önden başlatan bir takımız. Oyuncular değişebilir ama bizim öndeki baskımızla yine geçen seneki oyunu oynamaya çalışacağız. Öndeki oyuncuların profiline göre orta sahadaki oyuncuların profili değişebilir' şeklinde konuştu.

Nemli havanın takımı etkilediğini söyleyen Buruk, 'Bazı oyuncular hazır geldi, bazıları geç katıldı. Birçok oyuncunun durumu farklı. Fiziksel olarak daha çabuk hazırlanan, daha geç form tutan oyuncularımız var. 2 resmi maç oynadık. Bir sonraki maçta daha da iyi, güçlü olacağımızı düşünüyorum. Nemli bir havada oynadık. Ben bile saha kenarında inanılmaz terledim. Nemli hava oyuncuların hızını engelledi. Sakatlıktan çıkmış ve takıma geç katılmış oyuncular için de bu süreç devam ediyor' açıklamasında bulundu.