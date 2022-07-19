Okan Buruk: Pedro'nun menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti

"Saha içinde tepki verecek oyuncular getirmek istiyoruz"

"Seferovic, önemli bir oyuncu"

"Mohammed'i gidip değer kazanması için Nantes'a kiralık olarak gönderdik"

"Morutan ile ilgili net kararımı vermedim"

SERHAN TÜRK / GRAZ-AVUSTURYA,- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Pedro için verebileceğimiz rakamı verdik. 30 yaşında bir isim. Menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu" dedi.

Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa'dan önemli isimleri getirmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Geçen sene ortada büyük bir başarısızlık var. Hem kulüp içinde hem taraftarda genel bir mutsuzluk var. Galatasaray transferde Avrupa'dan önemli isimler getiriyor. Bu hem içeriye hem de taraftara özgüven verecek. Hem lider hem de tecrübeli oyuncularla mozaiği yapmak gerekiyor. Saha içinde tepki verecek oyuncular getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Morutan, bize iyi bir görüntü verdi. Onunla ilgili net kararımı vermedim. İsteyen takımlar var. Hazırlık maçlarında kendisini göreceğim"