Okan Buruk: Oyunun genelinde bugün daha iyi olan takım Molde'ydi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmaya çok iyi başlamadıklarını belirten Okan Buruk, "Maça çok iyi başlamadık. Bir de duran top golü ile mağlup duruma düştük. Oyunun devamında bir duran top golü ve devamında da Mauro'nun attığı muhteşem golle oyuna ortak olduk. Öne geçtik. 3'üncü golü bulduk sayılmadı. Penaltı neden iptal edildi onu da çok anlayamadık. Net bir elle oynama vardı. Neden iptal edildiğinde çok anlamadan 3'üncü golü bulamadık. Rakibimizin devamında girdiği pozisyonlar net şanslar vardı. Oyunun genelinde bugün daha iyi olan takım Molde'ydi. Ama burada çok otomatikleşmiş, çok alıştıkları bir saha ve zemin var. Bu anlamda bizi çok zorladı. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde çok daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Önemli eksiklerimiz var tabi ki. Ama böyle bir maçta özellikle Mauro Icardi'nin attığı ve attırdığı gol biz bugün çok önemli bir galibiyet kazandırdı. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Lig'i. 2'nci maç yine zor olacak ama kendi stadımızda, kendi seyircimizle ve çim saha üzerinde futbolun oynanması gereken sahada oynandığında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YUNUS İLE İLGİLİ GELEN TEKLİFLER VAR"

Yunus Akgün'ü isteyen takımların olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Bizim için maçtan önceki düşüncelerimiz içerisinde özellikle bu sahada ayakları iyi olan, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular önem kazanıyordu. Yunus da bu anlamda takımdaki en iyilerden birisi. O yüzden Yunus ile başladık. Onu da net bir şekilde oyun içinde gördük. Yorulana kadar çok iyi bir performans sergiledi. Bugün maçın iyilerden birisi oldu. Yunus ile ilgili gelen teklifler var. Bununla ilgili kulübümüzün vereceği karar var ama Yunus bu kulübün evladı. Bu kulüpte yetişmiş, çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Yunus hem seviyoruz hem güveniyoruz hem de kulübümüz Yunus ile ilgili kararını verecektir. İsteyenler var, görüşmeler var. Bununla ilgili net bir şey önümüzdeki günlerde belli olacaktır" diye konuştu.

"DÜŞÜNCEMİZ EN AZ 2 TAKVİYE DAHA"

Takıma en az 2 takviye daha yapılacağını ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Buruk, şöyle konuştu:

"Tabii burada önemli eksiklerimi vardı. Torreira'nın cezası, Zaha, Ziyech gibi iki tane çok önemli transferimizin bizle oynayacak durumda olmaması, onun yanında bugün ilk defa Tete'yi kullandık. Bazı bölgelerde oyuncu eksikliğimiz var. Bugünkü oyunu net olarak, özellikle saha koşulları zaman zaman bizi maçın dışına itti. Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç olarak görmüyorum. Takviye ihtiyacımız var. Takviye yapacağız. Ancak ilk başta elimizde olan oyuncuları oynatmak istiyoruz. Onun yanında düşüncemiz en az 2 tane daha takviye var. Özellikle Şampiyonlar Ligi yolunda. Buraya önemli bir adım attık. İkinci maçta da bunu başarabilirsek Şampiyonlar Ligi yolunda takımı güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Arayışlarımız sürüyor. Bu takıma, eksik kadroyla buralara kadar önemli işler yaptık. Deplasmanda kazanmak önemliydi. Tam kadroyla önemli işler yapacak, gücümüz var. Şampiyonlar Ligi'ne girersek bunu da göstereceğiz."

"İKİNCİ MAÇTA BUGÜNKÜ OYUNUN ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Turun henüz bitmediğini ikinci maçta da aynı ciddiyetle sahada olacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Daha önce Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. O tecrübeyi teknik adam olarak yaşadım. Ama Galatasaray ile, kendi kulübümle, yetiştiğim kulübümle birlikte oynamak benim için çok önemli olacak. Kendi stadımızın atmosferi, rakiplerin geldikten sonra ne kadar etkilendiklerini net şekilde görüyoruz. İnşallah bunu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilirsek burada büyük başarılara ulaşabilmek için daha iyisini yapmamız gerekiyor. Ülke puanı için aldığımız her galibiyet çok önemli. Onun yanında 12, 13 yıldır play-offlardan Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı. Bu anlamda da Şampiyonlar Ligi'nde takımımızın olması çok önemli, değerli. Çok çalışacağız. Maddi anlamda kulübün kazanacağı paralar, manevi anlamda benim ve oyuncuların Şampiyonlar Ligi arenası içinde olmak çok değerli olacak. İkinci maçta da bugünkü oyunun çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Demin de söyledim. İyi bir takıma karşı oynadık. İki takımın da şansı sürüyor. Aynı ciddiyetle, konsantrasyonla o maça çıkmamız gerekiyor. Şu anda bir şey kazanmadık. Sadece bir avantaj yakaladı" şeklinde konuştu.