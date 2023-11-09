Okan Buruk : Oyuncularıma teşekkür ediyorum

Serhan TÜRK/MÜNİH (ALMANYA), (DHA) ' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Oyuncularımın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu tür takımlara karşı oynamak çok zordur. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, 'Çok organize bir takım, çok otomatikleşmiş bir takım. Bugün ilk maça göre daha ideal bir 11 ile sahadaydılar. Özellikle Neuer'in oynaması, geriden oyun kurmada işlerini daha da kolaylaştırdı. Maçın büyük bir bölümünde başa baş oynadık. Rakibe pozisyonlar verdik. Biz de pozisyonlara girdik. Öne de geçebilirdik, geriye de düşebilirdik. Maçın içerisinde kırılma anları vardı. Davies ikinci sarı karttan kırmızı kartı görmeliydi çünkü hakemin faulü verdikten sonra ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartı göstermesi gerekirdi. İlk yarıda daha basit bir pozisyonda Abdulkerim'e sarı kart çıkartmıştı. Golden önce yine Barış'a yapılan faul var. Devamında Davinson'un topa dokunuşu var. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakemdi. Hatalar yapması normal. Genel olarak biz oyun içerisinde istediklerimizi yapmaya çalıştık. Sayılmayan bir golümüz oldu. Öne de geçebilirdik maçı da kazanabilirdik. Rakibimizin daha da büyüteceği bir skor da olabilirdi. Oyuncularımın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu tür takımlara karşı oynamak çok zordur. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM'

Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen Buruk, 'Tabii ki girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilecek kalitede oyuncularımız var. Bazen yanlış seçimler yaptılar. Gol attıkça oyuncularda özgüven yerine geliyor. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapabileceklerini düşünüyorum. Önemli olan bu pozisyonlara girmek. Daha önemlisi Bayern Münih gibi bir takıma karşı iki maçta bu kadar net pozisyonlara girebiliyorsanız bunları atmak zorundasınız. Atamıyorsanız maç kaybediyorsunuz. Oyuncularımın genel performansı, öndeki oyunumuz, üreticiliğimiz genelde iyiydi o yüzden ben oyuncularımın performansından memnunum' şeklinde konuştu.

'BİZİM İÇİN ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ'

Kopenhag'ın Manchester United'ı yenmesi hakkında da konuşan Okan Buruk, 'Bundan sonraki maçlarda Manchester Untied'ı ve Kopenhag'ı yenmek için sahaya çıkacaktık. Yine aynı şekilde çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız Manchester United maçı, deplasmanda oynayacağımız Kopenhag maçı ikisini de kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim için çok fazla bir şey değişmedi' dedi.

'HAKEMİN İKİ TANE SKORU ETKİLEYECEK HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Hakemin iki tane skoru etkileyecek hata yaptığını vurgulayan Buruk, 'Faulu veriyorsa ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi. Maç tamamen değişebilirdi. Gol öncesi de bir hata yaptı. Hakemin iki tane büyük skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum' diyerek sözlerini noktaladı.