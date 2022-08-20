Okan Buruk: Oyuna hükmeden bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu aldığımız için sevinçliyim. Genel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. İkinci yarıda yakaladığımız tempoyu maçın başından itibaren yakalayıp, oyuna hükmeden bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı sevinçli olduğunu ancak daha iyi oynamaları gerektiğini aktaran Buruk, "Başkanımız Dursun Özbek'in annesini rahmetle anıyoruz. Bizim için dün bu anlamda üzücü geçti. Bugün cenaze vardı. Maça çok net gol pozisyonu ile başladık. 1-0 yapsak öz güven anlamında oyuna yansıyacaktı. Geçen haftanın bizde bıraktığı etkiyi maçın başında üzerimizden atacaktık. Devamı benim için kabus gibiydi. İlk yarının son dakikasına kadar pas hatasıyla, top kayıpları, yanlış tercihler yaptık. Bu kadar kötü oynarken de 3-4 pozisyon bulduk. İkinci yarı sahada çok farklı Galatasaray takımı vardı. 20-25 dakikalık bölümde oyunu domine ettik. Son bölümde değişiklikler oldu. Attığımız 1 golle 1-0 galip bitirdik. Deplasmanda kazanmak güzel. Biraz nem hala devam ediyor. Oyuncular üzerinde zaman zaman olumsuz etkisi var. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu aldığımız için sevinçliyim. Genel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. İkinci yarıda yakaladığımız tempoyu maçın başından itibaren yakalayıp, oyuna hükmeden bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sevilla ile adı anılan Victor Nelsson'un zamanla daha iyi performans sergileyeceğine inandığını dile getiren Okan Buruk, "Transfer teklifi alan oyuncular ayrılmak istiyor. O süreçte morali bozuluyor. Zorlu bir süreç. Bitirdikten sora çok rahat edeceğiz. Nelsson için bir süreç geçti. O Galatasaray'ı çok seviyor. Burada olmaktan çok mutlu. Buraya çok önem ve değer veriyor. Onun için belki La Liga'da oynamak cazip gelmiştir. Onun dışında hep aynı şeyi söyledi. 'Burada olursam da çok mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum' dedi. Olmayacağı belli olduktan sonra yüzde yüzüyle burada olacağını ve takıma hizmet edeceğini söyledi. Önümüzdeki haftalardan itibaren çok daha toparlamış bir şekilde aramızda olacaktır" açıklamasında bulundu.