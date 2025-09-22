Okan Buruk: "Oyun olarak yetmedi ama sonuç olarak yeten bir maç oynadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında oyun olarak yetmediğini ama sonuç olarak yeten bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyun olarak, kadro kalitesi olarak iyi bir takım karşı oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz 9 gün önce maçını oynadı. Son iki maç 3'lü savunma oynamışlardı, bugün başlamadılar. Burada da orta saha oyuncularımızı oraya baskı yapması için çalışmalar yapmıştık. Baskılara doğru gidemediğimizi gördük, oyun içerisinde müdahale etmek istedim. Devre arasında baskıdaki eşleşmeleri anlattım. İkinci yarı daha iyi başladık. 3-0 sonrasında çok fazla değişiklik yaptı. Yorulan oyuncularımız vardı. Mental olarak yorgunluklar, bir sonraki maçta zorluklar çıkartabiliyor. Son farklı maçtaki mağlubiyetimiz, çok üzüldüğümüz, mental olarak aşağıya çeken maç. Önemli kazanmaktı. Kazandığımız için sevinçliyiz ama daha iyi oyun oynamamız gerekiyor. Cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağız. 6'da 6 yaptı. Frankfurt maçında ilk yarıyı iyi oyandık, 3-1 geride bitirdik, burada iyi oynadığımız ilk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Sonuçlardan çok kendi oyunumuzu odaklanmamız lazım. Rotasyonlar yapacağız. Davinson Sanchez milli takımda çok maç oynadı, geldi Eyüp maçı oynadı sonra bir maç daha oynadı. Bugün dinlendirmiş olduk. Lemina'yı daha idareli kullandığımız oyunculardan biri. Sara'yı bugün başlatmayı düşünüyorduk, ayağında bir sakatlık olduğu için yedekten getirdik. Sakatlıkları önlemek için bu tür oyuncu değişiklikleri yapıyorum" diye konuştu.

"Avrupa'daki başarısızlığı da objektif olarak değerlendirmek gerekiyor"

Süper Lig'i kazanmanın normal bir şey olduğu düşüncesine katılmadığını vurgulayan Buruk, "Bunun için her takım çaba harcıyor, çok büyük transferle yapılıyor. Özellikle 4 büyük takımın her sezon başı yaptığı transferle var. Farklı hocalar geliyor. Sadece Türk değil, yabancı olarak da teknik adamlar yıllardır geliyor. Şampiyon olmanın normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şampiyon olmak önemli ve değerli bir şey. Siz kazandıkça normalleştiriyorsunuz ama kazanamayan da var. O yüzden bunu çok normalleştirmemek lazım. Avrupa'daki başarısızlığı da objektif olarak değerlendirmek gerekiyor. Bize yakışmayacak bir skorla, belki utanacağımız bir skorla buraya dönmek, bunun taraftarın üzerinde bıraktığı etkiyi ölçemezsiniz. Çünkü beklenti çok fazla. Kurduğumuz kadro, yaptığımız transferler, bu beklentiyi de yapan bizim, üzen de bizi. Kendimizi bu konuda affetmeyeceğiz ama bir sonraki maç geliyor, onu unutup tekrar ayağa kalkmanız gerekiyor. Maç öncesi oyuncuların üzerinde de psikolojik olarak görebiliyoruz. Seyircimiz yine bizi destekledi. 6'da 6 galibiyet, 14 maçtır arka arkaya kazanıyorsunuz ama bizim de hedeflerimiz büyük, küçük değil. İstediğimiz sonuçları aldığımız zaman da hepimiz üzülüyoruz. Oyun olarak yetmedi ama sonuç olarak bize yeten bir maç oynadık. Ligin de iyi takımlarından ve bu maça 9 günlük sürede hazırlanan bir takım karşı maçın başında en iyi halimizle refleks veremedik. Bu maç önemli bir moral oldu" şeklinde konuştu.

"Orada daha fazla cezalandırma var"

Avrupa kupalarındaki maçlarla Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda farklı tempolar olduğunu aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Her hafta düşük tempo maçlar oynarken, 2-3 hafta bir yüksek tempoda maç oynuyorsunuz. İki maç arasında ne kadar fark var derseniz, Frankfurt bütün girdiği pozisyonları gole çevirdi yada biz gol atmalarına yardım ettik. Türkiye Ligi'nde sizi bu kadar cezalandırmıyorlar. Bu sonuca biz de ulaşabilirdik. 1-0 giderken, 2-0, 3-0 yapacağımız mı düşünürken, içeriye 3-1 yenik girdik. Orada daha fazla cezalandırma var. Yaptığınız hataları daha kolay bir şekilde cezalandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İki takım da 119 km koştu"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynadıkları maçtaki koşu mesafeleriyle ilgili gelen soruya Okan Buruk, "Bizim çalıştığımız bir şirket var. Maçın aynı günü veriler gelmiyor. Senede 3 bin, 4 bin maçı analiz eden bir şirket. Bize gelen değerlerde iki takım 119 km koştuğu, yüksek hızdaki koşuların 6 bin 500 - 6 bin 700 civarında olduğu. Maç sonunda UEFA'nın doğruluğunu, yanlışlığını tartışacağımız maç, PSV -Union Saint-Gilloise maçı. Orada Union 144 km koştuğu gözüküyor. Herhalde bütün maç koştular. PSV 141 km koştuğu gözüküyor. UEFA'nın sitesindeki veriler bir problem var, yanlışlık var. Koşu mesafeleri iki takım için eşit. Ben de maçtan sonra şaşırmıştım. Bu kadar fark nasıl oldu diye de düşündüm. Bunun yanlış olduğu çıktı. Bu konuda çok eleştiri oldu, gayet normal. Gerçekte bu değil, iki takım da birbirine yakın mesafeler katetiğini görebiliyoruz. Bunla ilgili de eleştiriliyor, atletik performans ekibi eleştiriliyor. Bu 4. senemiz. Geçen sene 56, ondan önce 55 maç oynamışız. Avrupa Şampiyonası zamanı 70 maçla çıkan oyuncularımız var. Türkiye'de en az sakatlanan takımıyız. Bu anlamda kendi ekibimin başarısına çok inanıyorum ve güveniyorum. Sadece Türk oldukları için eleştirildiklerini de biliyorum. Ülkemize gelen yabancı teknik adam, antrenör, atletik performans, birçok insana Türkiye'ye gelip, geçiyor. Son 3 senenin şampiyonu, iyi çalışan, iyi hazırlanan bir ekip. Manchester City, Kulüpler Şampiyonası'nda oynadı. İlkay uzun tatil yaptı, İlkay da ilk maçlar çok fazla süre almadı. Laktat testinde onun düşük olması normal. Onu da İlkay en yüksek çıktı deyip, oradan da vurmaya çalıştılar. İlkay oynuyor, oynadıkça fiziksel olarak gelişiyor. 11-12 km koşabilir ama yüksek şiddetli koşular da zorlanabilir. Oyuncularımız oynatarak hazırlıyoruz" diye cevap verdi.

"Osimhen'in Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz"

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında da bilgi veren Buruk, "Bugün kontrolleri yapıldı. Dün antrenmanın bir kısmının bizle yer aldı. Ufak ağrıları var, devam ediyor. Bunları tolere edip, oynaması halinde Alanya'da takım birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. 10-12 dakikalık bölümde bizle oldu ama ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda olmasını bekliyoruz, Liverpool maçında da saha olması bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL