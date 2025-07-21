Okan Buruk: Önceliğimiz Osimhen ve kaleci

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "Bizim önce elimizden oyuncu çıkartmamız gerekecek. Onun yanında da düşündüğümüz transfer olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci" dedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulundukları kamp ortamı ve organizasyondan mutlu olduklarını belirten Okan Buruk hazırlıkların iyi devam ettiğini söyledi. Genç oyuncularla birlikte kamptaki oyuncu sayısının biraz fazla olduğunu söyleyen Buruk, "İyi hazırlandık. Ümraniye hazırlık maçını oynadık. Admira'ya karşı ikinci maçımızı oynadık. Genel olarak iyi gidiyor. Milli takımdan gelen grup vardı, bir de daha geç katılan, Davinson Sanchez ve Morata gibi iki tane oyuncumuz vardı. Bunları bu maçlarda kullanmadık. Bir sonraki maçta bu oyuncularımızı kullanmayı düşünüyoruz. Genel olarak her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız tabii ki biraz fazla. Genç oyuncularımızı da buraya kattığımızda çok yüksek bir sayı ile antrenman yapıyoruz. Ama hem burada bizle devam edecek hem bizden ayrılacak oyuncularla beraber iyi bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Bulunduğumuz organizasyon ve ortamdan çok mutluyuz" diye konuştu.

'HİÇ DÜŞÜNMEDİĞİMİZ OYUNCULARLA İLGİLİ GELEN TEKLİFLER DE OLDU'

Sürekli transfer yaparak olmayacağını, pozitif bir bütçe yaratmaları gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Şöyle; tabii ki bir karar vereceğiz. Bu kampa hazırlık maçları zaten en önemli özelliklerinden biri, kadro yapılanması için bu oyuncularımızın mevcut durumunu görmek. Özellikle burada zorlanacağımız yer tabii ki yabancı sayıcı. Hangi oyuncuları alacağız sezonda. Kamp dönemi bittikten sonra, sezon başladıktan sonra transfere kadar önemli bir süreç var. Biz 8 Ağustos'ta lige başlıyoruz ama transfer 12 Eylül'de bitiyor. Şampiyonlar Ligi listesi için 2 Eylül yanlış hatırlamıyorsam, oralarda bir liste vereceğiz. O yüzden lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Biz hem planlamamızı yapıyoruz hem istediğimiz bize katılacak oyuncular var, belirlediğimiz mevkiler var. Bunun yanında da elimizdeki oyuncuları bu anlamda değerlendireceğiz; kime teklif gelecek, kime gelmeyecek, kim bizle olacak, kiminle yollarımızı ayıracağız, kiminle devam edeceğiz. Aslında bir günde buna karar vermeyeceğiz ama burada hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler de oldu. Burada da oyuncu satmamız gerekiyor, bunu çok açık bir şekilde söylememiz gerekiyor. Hep alarak olmuyor; pozitif anlamda bir bütçe yaratmamız gerekiyor, sonraki transferler için bunu harcayalım" diye konuştu.

'OSİMHEN'DE SONA DOĞRU YAKLAŞTIK'

Osimhen transferi için önemli bir bütçe ayrıldığını, bunun sonrasında bütçe konusunda ne kullanacaklarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, "Osimhen ile ilgili çok olumlu gidiyor, sona doğru yaklaştık, her şey olumlu. Napoli ile ilgili olan gelişmeler de çok olumlu ve kısa bir zaman içerisinde bunun sonlanacağını umuyoruz. Bütün transfer durumumuz Osimhen ile alakalıydı. Önemli bir bütçe var, bu bütçeden sonra nereye ne kullanacağımız çok önemli. Hep onu bekledik; o bittikten sonra diğer transferlerle ilgili düşüncelerimiz. Kaleci ile ilgili düşüncelerimiz çok net. Hepimiz biliyoruz, orada bir oyuncu alacağız. Daha önce de söyledim; burada Günay gibi çok iyi bir kalecimiz var ve onunla beraber Cankat da hazırlık maçlarında çok iyi bir performans sergiledi. Onunla beraber bir kaleci daha kadromuza katıp oradaki eksikliğimizi gidermek istiyoruz. Kaleciden konu açılınca. Batuhan'a da geçmiş olsun diyelim; dün o sakatlanmıştı" şeklinde konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ OSİMHEN VE KALECİ'

Önceliklerinin Osimhen ve kaleci transferi olduğunu yineleyen Buruk, şöyle konuştu:

"Bizim önce elimizden oyuncu çıkartmamız gerekecek. Onun yanında da düşündüğümüz transfer olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci"

'BARIŞ ALPER KONUSUNDA BİZE ULAŞAN BİR ŞEY YOK'

İsmi Avrupa kulüpleriyle anılan Barış Alper Yılmaz için kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını söyleyen Okan Buruk, "Bütün oyunculardan memnunuz. Elimizdeki kadro güçlü, çok önemli isimler var. Burada yabancı sayısı bizim için önemli olacak. Gelecek tekliflerden Galatasaray değerlendirme yapacak. Bir de yabancı sayısı bizim için önemli olacak, bunu değerlendireceğiz. Barış Alper konusunda bize ulaşan bir şey yok. Çok memnunuz, iyi hazırlanıyor, kampı da iyi geçiyor. Şampiyonlar Ligi de var, bütün oyuncular için önemli bir organizasyon. Merakla oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri performansları buna Barış da dahil, diğer Türk oyuncular da dahil bekliyoruz. Onun dışında şu anda böyle başka bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

'ICARDİ İSTEKLİ, MOTİVE'

Yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Icardi'nin toplu çalışmalara yavaş yavaş başladığını söyleyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Icardi yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Onu antrenmanlarda daha çok joker olarak kullanmaya başladık. İstekli, motive. Tabii ki burada takım kaptanı olması ve oyunculara olan yaklaşımı, sahaya girdiği andaki verdiği pozitif tavırlar gerçekten bence takımımızı da olumlu yönde etkiliyor.

Dediğim gibi onu daha çok joker olarak kullandık. Kalitesini tekrar net bir şekilde gösterdi. İyi gidiyor, biraz tabi ki bir süre var. Onu hazırlamak gerekiyor. Bu hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz ama ilk antrenmanlarda, toplu oyunlarda iyi bir şekilde döndü. Ancak onu fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor."

'ZANİOLO ŞU AN İYİ ÇALIŞIYOR'

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Avrupa'da geçiren Zaniolo'nun kaliteli ve yetenekli bir futbolcu olduğunu belirten Okan Buruk, "Zaniolo bizim oyuncumuz. Daha öncede söyledim çok önemli kaliteli ve gerçekten çok yetenekli oyuncu. Onu da bu hazırlık döneminde hem görmek istiyoruz şu anda çok iyi çalışıyor. Her şey çok pozitif gidiyor. Dün ufak bir ağrısı oldu maçtan sonra. Doktorumuz onu değerlendirecek. 1-2 gün içerisinde net belli olur. Genel olarak çok pozitif geldi, iyi çalışıyor. Oyun anlayışı olarak da konsantrasyon olarak da istek, oyun disiplini anlamında da bence iyi mesajlar hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu. Kadro yapımızı ağustosta biraz daha netleştireceğiz. Yabancı sayımız önemli. 12+2 buraya 2 tane uyacak, genç 2002 ve üzeri oyuncu kriteri var. Onun dışında 12 tane yabancı var. Burada tabi ki bir karar alacağız. Ama şu anda bu gidişata göre bakmamız gerekiyor" dedi.

'BU SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YAŞAYACAĞIMIZ BİR BAŞARI ÇOK ÖNEMLİ'

Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacak kadro ve güce sahip olduklarına dikkat çeken Okan Buruk, "İki sene önce de Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Orda da çok heyecanlıydık, ağzımızda çok önemli bir tat kaldı oradan. Bayern Münih, Manchester United maçlarına baktığımızda özellikle iyi takımlara karşı çok iyi işler yaptık. O yüzden daha tecrübeliyiz, Şampiyonlar Ligi'ne başladığımızda inşallah daha net bir kadromuz olacak. Hedefimiz yine ilk 8'in içerisine, ilk 16'nın içerisine girmek. İleriye dönük doğru kadro yapılanmamızla birlikte bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yaşayacağımız bir başarı çok önemli. Ona çok önem veriyoruz. Ligle birlikte Şampiyonlar Ligi'ni en iyi şekilde oynayabilecek bir kadromuz olacağına inanıyorum. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun gerçekten çok önemli bir desteği var. Onlara buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ellerinden gelenin çok daha fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Çok büyük emek sarf ediyorlar, bende takımla birlikte buna layık olacağım. Üç senedir bunu yapıyoruz ama bu sene kendimize Avrupa'da daha büyük bir hedef koyup orda da daha yukarı gitmemiz gerekiyor. Ama ne olursa olsun tabii ki Türkiye'de de şampiyon olmak çok önemli, değerli. Bu da sizi Avrupa'ya taşıyan unsurlardan birisi. Bunu da hiçbir şekilde kenara bırakmadan sadece Avrupa'ya odaklanmayacağız. Hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya odaklanabilecek kadro ve güce sahibiz" diye konuştu.

'ELİMİZDEKİ OYUNCULARIN ÇIKIŞINA GÖRE KATKI SAĞLAYABİLECEK BİR OYUNCU DAHA KADROMUZA KATMAK İSTERİZ'

Tecrübeli teknik adam şu anda savunmanın ortasına transfer yapmak gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi. Savunma hattından birisinin ayrılması halinde transferi düşünebileceklerine değinen Buruk, "Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda ve Metehan gibi iki tane ileriye dönük, Galatasaray'a hizmet edebilecek oyuncuklar var. O bölgede bir takviye yaparsak elimizdeki oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Satış ve kiralama yapabilirsek… Elimizde yine çok önemli stoperler var. Onlardan bir değişiklik olursa o bölgede oynayabilecek bir oyuncu daha kadromuza katmayı düşünebiliriz. Rotasyon tabii ki önemli oluyor. Takımın yükünü stoper olarak son iki sezondur Davinson ve Abdülkerim çekti. Nelsson'un önemli katkıları oldu. Şu anda o da bizimle birlikte. O yüzden elimizdeki oyuncuların çıkışına göre Davinson ve Abdülkerim ile birlikte Galatasaray'a iyi bir şekilde katkı sağlayabilecek bir oyuncu daha kadromuza katmak isteriz" şeklinde konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN FORMASYONUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ DİYE BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM'

Sezon içinde formasyonda değişiklik yapabileceklerinin sinyallerini veren Okan Buruk, "Hazırlık maçlarında 4'lü sistem üzerinden gidiyoruz. Geçen sene de böyle bitirdik. Şu an bu sistemle oynamayı düşünüyoruz. Ama tabii ki esnemeler olacak. Bazen oyuncu tipinize göre olabilir bazen rakibinizin oyununa göre olabilir. O yüzden bu esnemeler sezon içerisinde olabilir. Asıl olan oyun anlayışımızı doğru şekilde saha koymak önemli. Bu oyun anlayışını 3 senedir devam ettiriyoruz. Dördündü senede de aynı şekilde dominant oynayan, topu kendinde tutan, rakibe topu vermeyen ve baskıları doğru şekilde yapabilecek, tabii ki formasyonlar önemli ama sahaya doğru bir şekilde yayıldığınızda, doğru işler yaptığınızda, oyuncu profiliyle birlikte bu tür esnemeler olabilir. Yani hiçbir zaman formasyonumuzu değiştirmeyeceğiz diye bir şey söylemiyorum. Dün hazırlık maçı rakip işte 3-4-1-2 oynuyordu. Bizde 4-3-3 oynadık. Bunu Fenerbahçe maçlarında da 3-4-1-2, 4-3-3'ler kullandık. Sezon içerisine kullanacakları dizilişin oyuncuların durumu ve rakibe göre değişiklik gösterebileceğini belirten Okan Buruk, "Bazen 4-4-2'ler kullandık. Bu esnemeler hem bizim oyuncu yapımıza göre hem rakibin yapısına göre olabilir. Doğru şekilde bunları kullanmaya çalışacağız. Önemli olan bu oyuncuları elimizde tutabilmek, bu oyuncuları doğru bir şekilde oynadığımız oyuna inandırabilmek. Bu iki hazırlık maçında da net bir şekilde gösterdiğimiz kadarıyla çok fazla genç oyuncuyla oynanmamıza rağmen aynı oyunu, aynı isteği gösterdik. Cagliarı maçı tabi ki bizim için bir derece daha sert bir maç olacak. Bunula birlikte de lige hazırlanacağız ama deminde söylediğim gibi elimizdeki oyuncuların yapısına göre, form durumuna göre bazı değişiklikleri sezon içerisinde kullanabiliriz" diye konuştu.

'SALLAİ'NİN PERFORMANSI SEZON SONUNDA İSTEDİĞİMİZ GİBİYDİ'

Tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Roland sezonu çok iyi bir şekilde, sağ bekte bitirdi. Tabi ki kesinlikle düşündüğümüz oyunculardan biri. Kaan 3 senedir neresi gerekiyorsa sadece sağ bek değil, oyun içerisinde hangi mevki gerekiyorsa oynadı. Barış'ı kullandığı maçlar oldu mevkisi olmamasına rağmen. O yüzden Sallai'nin performansı sezon sonunda istediğimiz gibiydi. Yine o bölgede kullanacağımız oyunculardan biri olacak."