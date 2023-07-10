Okan Buruk: Milot Rashica'yı yine kadromuzda görmek isteriz

" Milot Rashica'yı yine kadromuzda görmek isteriz"

"Forvet hattında sıkıntımız var"

İSTANBUL, – Sezon öncesi Avusturya kampında Kisvarda FC ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi transferinde her şeyin olumlu ilerlediğini söyledi.

Kisvarda FC ile oynanan karşılaşmada yorgunluğun olduğunu aktaran Buruk, "Hazırlık kampındayız. Dün çift idman yaptık. İyi de antrenman yaptık. Bu dönemi yüklenerek geçirmek durumundayız. Antrenmanlar ve maçlar devam edecek. Şampiyonlar ligi ön elemesinde 25 Temmuz'da oynayacağımız ilk maça kadar hazırlanmak istiyoruz. Geçen senenin şampiyonluk sevinci bitti. Hazırlık maçlarıyla işimize doğru şekilde odaklanıyoruz. Burada oyuncuların konsantrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Fiziksel açıdan da onları yukarı doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Çok fazla da oyuncu değişikliği yapıyoruz. Maç içinde pozisyonlar değişiyor. Bu bazen takımı olumsuz da etkileyebiliyor. Biraz daha üretken olmamız gerekiyor. Genel olarak istediğimiz oyunu oynadık. Ana felsefemiz geçen seneki oyunun üstüne koymak. Kadromuz tamamlanınca daha iyi oyunlar ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.