Okan Buruk: Mayıslar bizim demiştik, bunun altında toplandık

"Hücumdaki 3, 4 oyuncun 10 golün üstüne çıkması gerekirdi""3 ay önce de 1 sene önce de bu 8+3'ten kimse mutlu değildi""Zaniolo'nun kırmızı kartı oyun içinde olabilecek şeyler"OLGUCAN KALKAN – SERHAN TÜRK / İSTANBUL,- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazanırsak şampiyon oluyoruz diye...

"Hücumdaki 3, 4 oyuncun 10 golün üstüne çıkması gerekirdi"

"3 ay önce de 1 sene önce de bu 8+3'ten kimse mutlu değildi"

Zaniolo'nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle üzgün olduğunu belirten Okan Buruk, "İlk hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Sonrası yönetim ve TFF ve yönetimin vereceği karar. Zaniolo için de oyun onun istediği gibi bir oyundu. Oyuna sokarken de ceza sahasına rahat gidiyorduk. Onun kalitesini kullanmak istedim. Şansız bir şekilde taban kaldırdı ve kırmızı kart gördü. O da üzgün, biz de üzgünüz. Bilerek yapılmış bir şey değil. Oyun içinde olabilecek şeyler. Bizi seviden 10 kişi kaldıktan sonra kalan oyuncuların olağanüstü mücadele vermeleri. Dışardan baktığınızda belki 11'e 10'u hissetmediniz. Bizim için değerli olan buydu" şeklinde konuştu.