Okan Buruk: Mauro Icardi'nin durumu gelecek hafta belli olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrolarına dahil etmeye çalıştıkları Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili durumun gelecek hafta belli olacağını söyledi.

Buruk, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Buruk, "Salı günü son maçı oynayıp, bitireceğiz ve İstanbul'a döneceğiz. Şampiyonlar Ligi eleme ilk maçı için burada güzel bir hazırlık dönemi geçiyoruz. Dün de bir maç oynadık. Genel olarak güzel geçiyor." dedi.

Geçen sezon takımlarında kiralık olarak görev alan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalıştıklarını aktaran Buruk, "Benim 'Icardi pazartesi geliyor.' diye bir açıklamam olmadı. Onu düzeltmek gerekiyor. Pazartesi günü bize ne zaman geleceğiyle ilgili haber ulaşacaktır. Ama bu bir süreç. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Önümüzdeki hafta süre belli olabilir. En kısa zamanda gelip, takıma katılmasını istiyorum. Ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi." diye konuştu.

Okan Buruk, ihtiyaçları çerçevesinde kadrolarını güçlendireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız devam ediyor, hiç durmuyor. Burada hep Icardi'ye odaklandık. Yine Rashica ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Angelino ve Halil Dervişoğlu takıma önemli destek verecekler. Dün Angelino'yu da maçın bir bölümünde oynattık. Halil'in net durumunu da geldikten sonra göreceğiz. Onun yanında transfer planlarımız sürüyor. Bununla ilgili Erden Timur Bey'in yoğun bir çalışması var. Onunla oturup tekrar konuşacağız. Burada çalışmalarımızı sürdürüyor ve bizden teknik olarak ne isteniyorsa onu bildiriyoruz. 'Yarın gelecek.' diyeceğimiz bir oyuncu yok ama zaten kadromuzda çok fazla bir şeyi kaybetmedik. Elimizdeki kadroyu en iyi oyuncularla güçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda transferi tamamlayacağız. Daha uzun bir süre var. Sabırlı olmak gerekiyor. Bize birçok seçenek çıkacaktır."

Transfer konusunda şu an herhangi bir isim vermeyeceğini aktaran Buruk, "İsim olarak çok üzerinden gitmek istemiyorum ama biz kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular bulmak istiyoruz. İnşallah bu en kısa zamanda olacak. Elimizdeki oyuncular da iyi durumda. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte bu yolda iyi işler yapacağımızı biliyoruz. Bu sene Avrupa ve lig var. Daha iyi bir kadro oluşturmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.