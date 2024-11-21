Okan Buruk: Mauro Icardi'nin Dönüşü 6-7 Ay Sürecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takıma katılmasının 6-7 aylık bir sürecin sonunda öngörüldüğünü söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacaklarını belirten Okan Buruk, "Ara, özellikle burada kalan oyuncular için hem bir dinlenme hem de yeniden hazırlanma şansı veriyor. Milli takımdaki oyuncuların bir kısmı 2 maç oynadı, bir kısmı 1 maç oynadı. Oyuncular döndü, bize katıldılar. Bugün tabii ki bazılarını dinlendirdik. Hem yenilenme antrenmanı yaptık hem de bir kısmıyla çalıştık. Yarın son antrenmanımızı yapıp Bodrum'a gideceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki önemli oyuncularından Davinson Sanchez'in cezalı olduğu için oynamayacağını anımsatan Buruk, şunları söyledi:

"Jakobs ve Icardi sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacak. Onun dışında tam kadro hazırlandık. Bodrum FK ligin yeni takımlarından biri. Ligde alışık olduğumuz statların dışında bir statta oynayacağız. Zemini bilmiyorum. Zemin nasıl olacak ama karşımızdaki takım özellikle bizim gibi bir takıma karşı ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacak. Bize odaklı hazırlandılar. Ligdeki avantajımız, galibiyet serimiz, deplasmandaki galibiyet serimiz, kazandığımız puanlar anlamında yine rekorlara doğru gidiyoruz. O yüzden daha yüksek bir şekilde, daha yüksek bir istek ve konsantrasyonla bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Daha sonra da gelecek hafta içi AZ Alkmaar maçı bizi bekliyor."

"Bu sene de her maçı kazanmak istiyoruz"

Her maçı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Biz maç maç gidiyoruz. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Geçen sene de bunu yaptık. Sonunu 102 puanla şampiyon olarak bitirdik. Bu sene de her maçı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor. Bu hafta da bu olacak. Yine bizden puan almak, bizi yenmek için rakibimiz sahada olacak. Her maç zor, her maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Ana hedefimiz her zaman maçlarımızı kazanmak. Sadece maç kazanmak üzere odaklanıyoruz. Daha sonra rekorlar geliyor. Burada futbolcularımızın, taraftarımızın, hepimizin çok büyük payı var. Bunu da devam ettirmek istiyoruz."

"Sahaya çıkıp, kendi gücümüzü ve kalitemizi göstereceğiz"

Bir basın mensubunun "Grey Beton Bodrum Stadyumu sarı-kırmızılı takımın alışık olmadığı bir stat. Takım için bir dezavantaj oluşturacak mı?" sorusuna Okan Buruk, "Dezavantaj olduğunu düşünmüyorum, çim sahada oynayacağız. Son milli maçı gördük. Çok kötü bir zemin vardı. Bu şekilde bir zemin olmayacak. Maçtan önce ısınma esnasında bu ortama alışmaya çalışacağız. Hiçbir şekilde bizim bahane edebileceğimiz bir şey yok. Sadece sahaya çıkıp, kendi gücümüzü ve kalitemizi göstereceğiz. Rakibimiz de bizi bekliyor. Bize çalışıyorlar. Kendi sahalarında oynamaları büyük bir avantaj ama şanslı olduğumuz yer Bodrum deplasmanına bu mevsimde gidiyoruz. Daha sıcak bir günde de orada oynayabilirdik. O yüzden mevsimsel olarak bizim için bu havada oynamak bir avantaj." yanıtını verdi.

Mauro Icardi'nin sakatlığı

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin ameliyat programı ve dönüş tarihine ilişkin de bilgi veren Buruk, "Hem Yener hoca hem Icardi'nin menajeri genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek. Nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli. Nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Onun sahalara dönüşünün en kısa şekilde olmasını istiyoruz ama özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci için 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. Üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek." şeklinde konuştu .

"Icardi'siz olmak hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak"

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun "Mayıs ayında final (UEFA Avrupa Ligi'nde) hedefliyoruz. Biz bu mayıstaki finalde Mauro Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz." sözlerinin hatırlatılması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Haziran, temmuz daha net, garanti gibi görünüyor. Tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor. Oyuncunun sağlığı da çok önemli. Oyuncunun erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde iyileşip, en doğru şekilde, en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Icardi'yi özleyeceğiz. Sahada Icardi'siz olmak hem Galatasaray taraftarı için hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak. Ama bu süreci atlattıktan sonra da yeni sezona en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyoruz."

Buruk, Sipay Bodrum FK karşılaşmasında rotasyon düşünmediğini de sözlerine ekledi.