Okan Buruk: "Ligde 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılarla 120. maçında 100. galibiyeti almasının çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. Buruk ayrıca şampiyonluk yarışında bütün takımların şansının aynı olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe'nin kaliteli bir takım olduğuna belirterek, "Rakibimiz ne yapacağı çok net takımlardan biri. Göztepe'nin ne yapacağını biliyorduk. Erken bir şekilde geçişten gol yedik. Oyunun devamında 1-1'i yakaladık. Rakip üzerinde baskımızı çoğaltmaya çalıştık. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra top daha çok bizde kaldı. Üretmeye çalıştık ama Fenerbahçe maçındaki tecrübesiyle Göztepe 10 kişilik oyunu da iyi oynayabilen bir takım. Rakibi açmakta zorlandığımız yerler oldu. Devre arası değişiklikler yaparak çift santrfora döndük. 11'e 10'u çok iyi oynadık. İyi bitirdiğimiz bir maçtı. Zorlu bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık. Göztepe ligin iyi takımlarında biri. Onlara karşı oynamak zor oluyor. Göztepe'nin çok iyi bir hocası var. Çok önemli bir camia. Ben de orada görev almıştım. Benim için de çok değerli bir camia. Onlara da bundan sonraki maçlarda aynı başarılarını devam ettirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor maçında kimle oynayacağımızı henüz düşünmedim"

Davinson Sanchez'in sarı kart cezasından dolayı gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında o bölgede Mario Lemina'yı oynatmayı düşünüp düşünmediğinin sorusuna, "Trabzonspor maçında kimle oynayacağımızı henüz düşünmedim. Wilfried Singo'yu da yetiştirmeye çalışacağız. O da bu hafta içinde antrenman durumuna göre alternatiflerden biri olabilir. Başakşehir maçında Kaan Ayhan ile oynamıştık. Torreira da dönüyor. Stoperde kimle oynayacağımıza karar vereceğiz" diye cevap verdi.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in, Galatasaray kariyerinde attığı 43 golle kendisinin gol sayısını yakalamasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Osimhen, 43 gole biraz çabuk ulaştı. Ben bitirene kadar 43 gol attım. Tabii ki mevkilerimiz değişik. Ancak bir orta saha oyuncusu için de fena değildim" dedi.

"Ligdeki 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli"

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 120. maçında 100. galibiyetini almasını değerlendiren Okan Buruk, "Ligdeki 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli. Bunu da Lucas Torreira ve babasına armağan ediyorum. Bugün bizimle değildi ama bu galibiyeti ona armağan edeceğimizi maç öncesinde söyledim. Bu sadece benim başarım değil. Tabii ki takımın başındayım. Başarı ve başarısızlık her zaman hocaya önemli bir şekilde yazar ama bir birliktelik var. Benden başlayan, futbolcularımın, başkanımızın ve yönetim kurulumuzun olduğu bir ekip var. En büyük destek her zaman Galatasaray taraftarlarından. Beraber bir yola çıktık. Bu yolda hepimiz birbirimizi dinamik tutarak bu galibiyetleri alıyoruz. Bu galibiyetleri almak, başarılı olmak zorundayız. Benim sorumluluğum bu. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Aynı desteği başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarımızın her zaman vermesi gerekiyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim çok iyi karşılanıyoruz. Bu duyguya hizmet etmenin, insanları mutlu etmenin maddi bir karşılığı yok. Manevi olarak benim için çok önemli. Ben burada büyüdüm, bütün hayatım Galatasaray'da geçti. Şimdi teknik adam olarak insanları mutlu etmek istiyorum. Yolda insanların mutluluğunu hissedebilmek çok önemli. Beni en dinamik tutan şey bu" ifadelerini kullandı.

"Barış'tan memnunum"

Devre arasında oyundan çıkardığı Barış Alper Yılmaz'ın performansından memnun olduğunu aktaran Buruk, "Barış'tan memnunum. İlk yarıda çok mücadele etti. Gol öncesi baskıyı yapan Barış, oyun içinde maksimumunu verdi. Üst üste çok maç oynadı. Maçta çok orta yapmaya başladık ve bir Osimhen'e açıyorduk. Gereksiz ortalar yapmaya başladık. Hem çift santrforla oynamak hem de bekleri daha yükseğe çıkarmayı istedik. Barış çizgiyi kullanmayı seven bir oyuncu. Onun yerine Icardi'yi ceza sahasında etkili olması için aldım. Yoksa Barış'ın performansından memnunum" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk yarışında bütün takımların aynı şansı olduğunu düşünüyorum"

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan 52 yaşındaki teknik direktör, "Bütün takımları hala mücadelenin içinde görüyorum. Trabzonspor dün kazandı. Şu anda aramızdaki puan farkı 5. Bütün takımların aynı şansı olduğunu düşünüyorum. Yarış kaç takımla, ne kadar gider birkaç haftaya netleşir. Haftaya Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçları var. Kritik bir hafta. Üst tarafta mesafelerin açılıp açılmayacağını göreceğiz. Herkesin şansı eşit ama ileriye dönük kaç takımının bunu devam ettireceğini söylemek zor. Bence 4 takım da aynı şekilde iddialı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL