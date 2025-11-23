Okan Buruk: Kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün bence kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Burada kimin olduğu çok fazla önemi yok. Çok ürettik, çok pozisyona girdik. Rahat da gittik. Bence üretkenlik anlamında iyi maçlarımızdan biriydi. Şanssızlık tabi ilk yarı girmeyen top var, pozisyonlar var, maç şansı da yanımızda değildi sakatlıkların dışında. Ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Milli ara sonrası bu dönem bizim için biraz zor geçti ama maç öncesi buna da şükür demiştim. Bugün ilk yarıda özellikle iki tane sakatlık yaşadık, değişiklikler yaptık. Bir de maç öncesinde söylemiştim. İlkay bir sakatlıktan döndü ve 30-40 dakika gibi düşünüyorduk. Devre arası aldık. Icardi uzun bir süre çalışmadı ailevi nedenlerinden dolayı. Onu da ikinci yarı düşünüyorduk. 45 dakikada onun oynama şansı oldu. Şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Bugün bence kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Burada kimin olduğu çok fazla önemi yok. Çok ürettik, çok pozisyona girdik. Rahat da gittik. Bence üretkenlik anlamında iyi maçlarımızdan biriydi. Şanssızlık tabi ilk yarı girmeyen top var, pozisyonlar var, maç şansı da yanımızda değildi sakatlıkların dışında. Ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maç için değişiklikleri hep düşündük. Yani hatta Sallai'yi de çıkarayım mı diye düşünüyordum. Çünkü elimizdeki tek sağ bek oydu. Ama işte Barış'ın biraz ağrısı olduğundan, Torreira da sarı kart sınırında, öyle de olunca Sallai'yi sahada tuttuk. Yani gördüğü kırmızı kartla aslında o bölgede eksikliğimizi en maksimum seviyeye çıkarttı şu anda. Oraya bir çözüm bulmamız gerekecek lig maçında. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. İyi oynadılar. Çok ürettik. Üretken bir günümüzdeydik. Belki tek bizim için üzüleceği bir şey 3-1 öndeyken ve rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Yani orada kaleye bile yaklaştırmamamız gerekiyordu rakibimizi. Atamadıklarımız oldu ama 2 tane gol yedik. Gençlerbirliği takımını da tebrik etmiştim. Onlar da çok mücadele ettiler. Volkan Hoca'yı ve oyuncuları tebrik etmiştim. Onlar da çok mücadele ettiler. Zaten yükselen bir çizgileri vardı. Bugün oyunun belli bölümlerinde de bunu gösterdiler. Rakibimizi bu anlamda tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

'KAZIM GİBİ EKSTRA BİR OYUNCU ÇIKTI'

Kazımcan Karataş'ın performanslarını değerlendiren Buruk, "Bazı oyunculardan performans alıyorsunuz, bazı oyunculardan alamıyorsunuz. Alamadığınız performanslar o zaman oyuncu değişikliklerinde zaman zaman elinizi zorlaştırıyor. Bugün için bunu söyleyebilirim ama Kazım gibi ekstra bir oyuncu çıktı. Üçüncü sol bekimizdi bizim. İyi çalıştı, bizle iyi antrenman yaptı ve bugün ona şans geldi ve iyi değerlendirdi. Onun yanında her bölgede oyuncu alternatiflerimiz vardı. Tam kadro olduğumuzda bu anlamda zorlandığımız, kimi oynatacağımız dediğimiz veya ilk 11'e çıktığında yedeklere baktığımızda burada da bir takım var. Şampiyonluğa oynayabilecek bir 11 dediğimiz durumlarda vardı ama maalesef futbolun içerisinde bu var. Aynı anda mesela İlkay sakatlandı, Yunus sakatlandı. Yani belli pozisyonlarda da bu zorlukları çektik. Bugün için da yani birçok oyuncumuz bu anlamda sakat. Zorlu bir fikstür oynuyoruz tabii ki. Sadece burada oynadığımız maçlar değil, milli takıma gidiyor oyuncularımız. ve çok fazla milli maçlar var. Oradaki her oyuncumuz bir yerine iki vermeye çalışıyor bazen. Bunu Osimhen'in sakatlığında da gördük. Ama toparlanacağız. Önemli olan sahaya çıkacak 11'imizin, yine oyuna girecek oyuncularımızın olması. O yüzden önümüzdeki iki maça da bu şekilde hazırlanacağız. Tabii ki devre arası için bize de iyi bir örnek oldu aslında. Kaç tane oyuncu alacağız, kadromuzu güçlendireceğiz. Yani devre arasında böyle bir şansımız oldu. Sezon başı baktığımızda her mevkide birçok oyuncumuz vardı. Hangisi oynayacak diye bakıyorduk. Yunus mu oynayacak, Sara mı oynayacak, Barış mı oynayacak, İlkay mı oynayacak? Forvette Osimhen, Icardi gibi iki tane çok önemli isim. Defans tandeminde bu şekilde sağ bekte Singo, Sallai. İki tane iyi sol bekimiz vardı. Hangisini oynatacağız diye düşünüyorduk. Değişimli oynatıyorduk. Kalede de aynı şekilde. O yüzden böyle bir şanssızlık olduğunda bunu öngöremezsiniz tabii ki. Hepsinin aynı anda sakatlanacağını öngöremezsiniz. Önümüzde bir şans var. Devre arasında da bu takviyeleri yapmaya çalışacağız. Şunu da söylemek gerekiyor. Her hoca çok fazla oyuncu almak ister, kadrosunun en iyi şekilde olmasını ister. Birincisi oradaki süreleri doğru vermek, ikincisi bir de ekonomik yanı var. Biz yaz transfer döneminde başkanımız sağ olsun elinden gelenin en fazlasını yaptı ve çok önemli transferler yaptık. Çok büyük paralar harcadık. Burada iki tane daha oyuncu aldığınızda artık oyuncu fiyatları da normalin çok üstünde. Yani eskisi gibi de değil. İki tane oyuncu aldığınızda tabii ki içeride bir ödemeniz var. Oyunculara olan sorumluluklarınız var. Bunların hepsini çok dengeli bir şekilde yapmanız lazım. Bu senede ödeme anlamında çok iyi gidiyor her şey. Yani bu da çok önemli bir şey. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür etmemiz gerekiyor. En iyi dönemlerimizden birini yaşıyoruz bu anlamda. Bazen de böyle şeyler var. Bunların hepsinde bir yandan hesaplamanız gerekiyor. Herkes istiyor, taraftar bunu çok fazla istiyor. Belki siz de bunu destekliyorsunuz ama dediğim gibi bunun hem ekonomik yanı var hem de oyunculara doğru sürelerle verebilme yönü var. Ama devre arası şu andaki eksikliklerimizi görüyoruz ve eksikliklerimizi tamamlayacağız" yorumlarında bulundu.

'YUSUF KAFA OLARAK ÇOK OYNAMAYA HAZIR DEĞİLDİ'

Sakatlıktan dönen İlkay Gündoğan'la maç öncesi konuştuğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik adam, "İlkay'la maç öncesi konuşmuştuk. 30-40 dakikalık bir şey planlıyorduk. Çünkü sakatlıktan çıktı. Salı günü bir maç var biliyorsunuz. O yüzden çok uzun süre vermeyeceğim, gerekirse bu riski almam gerektiğini biliyordum zaten o yüzden o riski aldım. Yoksa tabii ki yani o anda İlkay'ı oyuna alırsınız. Belki Yusuf kafa olarak çok oynamaya hazır değildi bugün. Yani saha içine girdikten sonra tabii ki uzun sürede oynamadı. Ama devre arasında da değiştirmemiz gerekiyordu açıkçası. Hem o maça adapte olamadı ve İlkay'ı oyuna almamız gerektiğini, yani 45 dakika oynayabileceğini düşündüğüm için direkt olarak o değişikliği yaptım. Ama olabiliyor yani oyuncu bazen son 10 dakika oynar, 15 dakika oynar, bazen 25 dakika oynar. Bir süre aldı sonuçta bugün. Oynadı, oynama şansını yakaladı. Daha iyi değerlendirebilirdi. Ama uzun süredir oynamadığı için belki bu anlamda hazır değildi. Hazır olan arkadaşlar da vardı. Kazım gibi uzun süre hiç maç oynamayan ama girdiğinde de onu gösteren, antrenmanda da bunu hep gösteren bir de bu örnek var. Yani onu da söylemek gerekiyor" dedi.

'FUTBOLCULAR ARTIK ROBOT GİBİ GÖRÜLÜYOR'

Milli arada farklı takımlardaki birçok oyuncunun sakatlandığını da söyleyen Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben oyun olarak katılmıyorum. Yani çok ürettiğimizi düşünüyorum. Yani bugün rahat rahat pozisyonlara girdik. Gol beklentimiz de yaklaşık dördün üzerinde herhalde. Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşamadık ama biliyorsunuz birinci golü atmak önemlidir her zaman. O birinci gol sizi oyun içerisinde daha güvenli bir yere getirir. 3-1 sonrasında bence yani kalemize yaklaştırmamamız gerekiyordu rakibimizi. İkinci gol şansını verdik. veya kalenize rakip fazla kişiyle gelmeye çalışıyorsa da dördüncü, beşinci golü atarsınız. Yani bunu yapmanız gerekiyor. Büyük takımın refleksi budur. Rakip üstüne geliyorsa dördüncü beşinci golü atar. Rakibimizi bir anlamda maça ortak ettik. Daha heyecanlandırdık. Burada dediğim gibi istemediğim bölüm benim buydu. Çok fazla maç oynanıyor. Yani futbolcu sağlığı sadece Galatasaray'da değil, bu milli arada birçok oyuncu sakatlandı. Yani futbolcular artık robot gibi görülüyor. Yani her turnuvada, her maçta oynayacak. Teknik direktörler için bu süreci yönetmek zor oluyor" diye konuştu.

'DİĞER TAKIMLARDAN HEP DAHA AZ SAKATLIK YAŞADIK'

Milli takım dönüşlerinin zor olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ben oyuncularımızın milli takımda ne yaptığını, nasıl antrenman yaptığını, dataları biraz alıyoruz ama ne kadar yüklenildiğini, onlardan neler istendiğini tam olarak bilemiyoruz. O yüzden milli takım dönüşleri hep zor oluyor. Milli takım dönüşlerinde bu sakatlık sayısı çok fazla oluyor. Bu dönemde de onu yaşıyoruz. Osimhen'in milli takımda sakatlanması, Kaan'ın milli takımda sakatlanması, Jakobs'un maç sonrası antrenmanında ayağında ufak bir ağrı hissetmesi. Bunlar hep milli takımlardaki oyuncularımızın sakatlığı. Lemina milli takımdan döndü, Singo bizleydi. Singo antrenmanları da iyi geçirmişti ama sağ bek oynadığında sprint sayısı daha fazla oluyor. Bu da sakatlık riskini tam toparlanmamış bir oyuncu için arttırıyor. 4 seneye baktığımızda çok fazla sakatlık yaşayan bir takım değiliz. Diğer takımlardan hep daha az sakatlıklar yaşadık. Bazen de hesap edemediğiniz sakatlıklar olur. Geçen sene Icardi de olduğu gibi. O yüzden bunlar elimizde değil. Ama bu süreç tabii ki yoğun geçiyor. Çok fazla maç oynuyorlar. Dünyadaki bütün oyuncularda, bütün takımlarda aynı sıkıntılar var. Bu sadece bizlere özgü bir şey değil" ifadelerini kullandı.

'GÜNAY'I DA HAZIR TUTMAMIZ GEREKİYOR'

Günay Güvenç'i hazır tutmak adına bugün forma şansı verdiğini belirten Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Günay bu sezona çok iyi başlamıştı, çok iyi maçlar oynadı. Geçen sene zaman zaman bu rotasyonları yapmıştık. Günay'ı da hazır tutmamız gerekiyor. Bilemiyorsunuz, bundan sonraki maçlarda kaleci sakatlığı da olabilir, farklı bir şey de olabilir. Günay'a çok güveniyoruz, çok iyi oynadı. Takıma da saha içi ve saha dışı destek veriyor. Bu maçın doğru maç olduğunu düşündük. Gollerle ilgili zaten yapacağı bir şey yoktu. Rotasyon nedenimiz, Uğurcan'ın 3 gün sonra maça çıkacak olması. Günay'dan hem içinde hem saha dışında memnunuz. Günay, bu formayı da çok hak ediyor. Bundan sonraki dönemde Günay ile başlayacağımız maçlar olacak."