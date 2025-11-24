Okan Buruk: Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok / Metin eklendi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "Çok iyi, çok organize, fiziksel olarak da çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında yarın saat 20.45'te Union Saint Gilloise'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. Oyuncularına güvendiğini belirten Okan Buruk, "Son 3 maçta aldığımız 3 galibiyet var. Bu maç da çok önemli ve değerli. Hayallerimize yürümek sadece bizim için, futbolcular için, teknik heyet için değil, Galatasaraylılar ve bütün Türkiye'nin hayallerine yürümesi için çok kritik bir karşılaşma. Bundan önceki yaptığımız atmosferi yine kendi stadımızda en maksimumumu yapıp, saha içinde de kim oynarsa oynasın, biz bu isteği, arzuyu ve tutkuyu sahaya ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi bundan önce gösterdik. Tekrar bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Özel insanlar, futbolcular. Çok zorlu da bir periyottan geçiyoruz. Biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. İyi hazırlanıp, rakibimizi iyi analiz edip, kendi artılarımızı sahada doğru bir şekilde kullanıp bu maçı kazanmak için en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimize çok büyük saygı duyuyorum. Kendi liglerinde liderler. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta PSV deplasmanında kazanmışlardı. Sonraki 3 maçı kaybettiler. Çok iyi, çok organize, fiziksel olarak da çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok" ifadelerini kullandı.

'SON DURUMLARINA ANTRENMAN ÖNCESİNDE BAKACAĞIZ'

Sakatlıkları bulunan futbolcuların durumunun sorulması üzerine Buruk, "Son durumlarına antrenman öncesinde bakacağız. Her takımın başarına gelecek şeyler bunlar. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üstü üste gelen sakatlıklar, cezalardan dolayı kadro sayısı olarak azaldık. Kim olursa olsun bizim için en önemli şey sahaya çok güçlü oyuncularla çıkacağız. O yüzden oyuncularıma, takımıma çok güveniyorum. Son idman öncesinde bakacağız, yarın da durumlarına bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumları netleşecek" şeklinde cevap verdi.

'BÜYÜK HAYALİMİZ İLK 8 İÇİNDE OLMAK'

Şampiyonlar Ligi'ndeki hayallerinden bahseden Okan Buruk, "Birinci hedefimiz ilk 24 içerisinde olmak. İkinci hedefimiz ilk 16 içerisinde olup seri başı olmak. Büyük hayalimiz de ilk 8 içinde olmak. Yarın kazandığımızda birinci hedefimize ulaşmış oluyoruz. Maç maç düşünmek gerekiyor. Şu an tek düşüncemiz yarın maçı kazanıp, hedeflediğimiz yerde olmak" sözlerini sarf etti.

52 yaşındaki teknik adam, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bodo/Glimt topa sahip olan bir takımdı. Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 36 topa sahip oluyorlar. Son Atletico deplasmanında çok dibe çekilip, bekleyen bir takım vardı. Sezona önde oynayamaya çalışan bir takım olarak başladılar. Son maçlarında 5-3-2 şeklinde savunma dilişine geçtiler. Burada rakiplere daha az pozisyon vermeyi hedefliyorlar. Kazandıkları toplarla direkt hücum yapmaya çalışıyorlar. Önde fizikli, uzun oyuncuları var. Bodo/Glimt ile aralarında çok büyük farklar var. Daha çok topu rakibine bırakan bir takım. Ligde 8 maçta kalelerini gole kapattılar. Kendi liginde iyi savunma yapan bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde bunun tersi oldu. Hücum geçişlerinde çok fazla da gol yediler. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı takım olduklarını söyleyebilirim."

MAURO ICARDI: BİR HAYALİMİZ VAR, İSTEĞİMİZ VAR

Yarın sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan Mauro Icardi, "Bir hayalimiz var, isteğimiz var. Kazanmak istiyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. İlk maçta kaybettikten sonra bir dönüş yaptık ve kazanmaya başladık. Üst üste üç önemli galibiyet aldık. Yarın da bir galibiyet daha almak istiyoruz, seriye devam etmek istiyoruz. Sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncu var kadro dışında olan. Diğer oyuncular hazır olacaktır ve elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'DA HEP SAKATLIKLARLA OYNADIM'

Sürekli sakatlık problemleri yaşadığını ve son 10 yılda hiçbir zaman tam hazır halde olmadığını dile getiren Icardi, "Takım içinde önemli bir oyuncu, kaptan olduğumu biliyorum. Cevap verme durumunda oldum. Tabii ki ciddi bir sakatlık geçirdim. Takımla çalışmalarımı sürdürüyorum. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüz olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla oynadım. Her sene bu tarz sıkıntılarım oluyor ama oynamaya devam ettim. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. 3 günde bir maç yapıyoruz. Bu birçok oyuncumuzun sakatlanmasında büyük etken. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalı ve hazır olmalı" sözlerini sarf etti.

Arjantinli golcü sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Ben profesyonel bir oyuncuyum. İşimi en iyi şekilde yerine getiriyorum. Her insanın özel hayatında problemleri vardır. Kızlarımdan ayrı olmak benim için bahane değil. Kızlarımı görmek için kulüpten izin aldım. Çünkü 5 aydır görmedim. Ben işimi yapayım diye bana para veriliyor. Her gün teknik ekiple, takım arkadaşlarımla çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim işim gol atmak ve işimi yapıyorum."

'BEN SAHA İÇERİSİNDE KONUŞUYORUM'

Mauro Icardi, kendisine yapılan eleştirilere cevabı saha içerisinde verdiğini belirtti. Icardi, "Oyuna girme ve gol atma şansı yakaladım. Bu sene oyunu girme şansım olan maçlarda 12 şansım var, 7 golüm var. Ben saha içerisinde konuşuyorum. İlk 11'de mi yedek kulübesinde mi olacağıma hocam karar veriyor. En iyi takım nasıl olacaksa öyle çıkıyor. Benim işim gol atmak. Derbide gol atmak tabii ki önemli ama biz şu an yarınki maça hazırlanıyoruz. Çok iyi bir takımımız var. İyi sonuçlar almak için şansımız var. Önce bu maçı kazanıp sonra hafta sonu olan maça odaklanırız" dedi.

'SON YILLARDA İYİ BİR KULÜP OLUŞTURDUK'

Son yıllardaki kadro kalitesinden bahseden Mauro Icardi, "Galatasaray'a geleli 4 sene olacak. Geldiğimde kolay olmayan bir dönemdi. Bugün şanslıyız ve fırsatımız var. Son yıllarda iyi bir kulüp oluşturduk. Galatasaray tarihinde her zaman çok büyük bir kulüp oldu. Son yıllarda geliştirmek için herkes çok çalıştı ve şu anda olduğumuz noktaya geldik. Avrupa'daki en iyi takımlardan biriyiz. Avrupa'da bunu gösteriyoruz. Önceden çok pahalı olduğu düşünülen Osimhen gibi, Sane gibi oyuncuları getirdik. Artık Türkiye'ye gelmek isteyen oyuncular var. İnsanların sevgisini kazanmaktaki payım benim için gurur. Geldiğim günden bugüne farklılık olması benim için gurur" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Taraftarın önemini dile getiren Mauro Icardi, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil her hafta stadyumumuzda oynadığımız her maçta inanılmaz bir atmosfer var. Geçmişte PSG ile buraya geldiğimizde de hatırlıyorum atmosfer hepimiz için sürpriz olmuştu. Şimdi bunu her hafta yaşayabiliyorum. Bu benim için büyük şans. Bu aslında elimizdeki bir araç. 11 kişi sahada oynuyoruz ama taraftarımızla bir oyuncu ekstra oynuyoruz gibi oluyor. Taraftarımız bizim için çok önemli."