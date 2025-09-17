Okan Buruk: "Kazanmak için buradayız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kazanmak için buradayız. Rakibimizin ne kadar kaliteli ne kadar iyi olduğunu yarın kazanmak istediklerini biliyoruz. Buradan kazanarak dönmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında yarın deplasmanda Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Frankfurt Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk ve oyunculardan Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, bu sene tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi hem benim hem oyuncular hem camia hem taraftarlar için çok büyük bir heyecan. Son 3 senenin şampiyonu olarak çok büyük bir başarı elde ettik ama taraftarımızın bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmamız. En iyi şekilde başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem genç, lige iyi başlamış ve Avrupa'da son yıllarda önemli işler yapmış bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizi analiz ettik. Biz de önemli oyunculara sahibiz. Özellikle kadro yapımıza bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi için çok özel oyunculara sahibiz. Rakibimizin de önemli oyuncuları var. Kazanmak için buradayız. Rakibimizin ne kadar kaliteli ne kadar iyi olduğunu yarın kazanmak istediklerini biliyoruz. Buradan kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kendisinden gelen geri bildirim oynayabilecek düzeyde olmadığı"

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Osimhen ile ilgili bir soruya Buruk, "Milli takımda sakatlandı. Döndü bir an önce. Lig maçında oynatamadık. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Burada şu önemliydi. Ağrıyla oynayıp, onu tolere edebilecek mi daha önce de açıklamıştım. Son 2 günkü antrenmanlarda denedi. Kendisinden gelen geri bildirim oynayabilecek düzeyde olmadığı. Sağlık ekibiyle bunu konuştuk. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Gerçekten her oyuncum oynayabilme şansı olduğu her maçta her şeyi ne olursa göze alıp, oynarlar. Osimhen de bu karakterde bir oyuncu. Yüzde 100'ünü veremeden oynamasının ne ona ne de bize faydası olmayacağı için onu kadroya almadık" diye cevap verdi.

"Tekrar burada olmak, teknik direktör olarak karşılarına çıkmak benim için heyecan verici"

Futbolculuğu döneminde Frankfurt'a karşı oynadığını söyleyen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bugün aslında Frankfurt'un sosyal medya hesabına bakarken görmüştüm. 92-93 sezonundaki maçı koymuşlardı. İlk maç 0-0 bitmişti ve çok iyi oynamıştım. İyi maçlarımdan biriydi. A takımdaki ilk senem, 3'üncü Avrupa kupası maçımdı. İstanbul'da 1-0 kazanarak elemiştim. Bizim takımımız çok iyiydi, Frankfurt'un önemli oyuncuları vardı. Tekrar burada olmak, teknik direktör olarak karşılarına çıkmak benim için heyecan verici" ifadelerini kullandı.

"Oynanan oyun favoriyi belirleyecek"

Böyle maçlarda iki takımın da favori olmayacağını ifade eden Okan Buruk, "İki takıma da baktığınızda kadro yapısı olarak çok önemli, güçlü oyunculara sahip. Bir takım biraz daha tecrübeli. Bir takım biraz daha genç. Bunun artıları ve eksileri olacaktır. Hem kadro değeri olarak hem maçın genel değerlerine baktığınızda Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor ama dediğim gibi iki takımın da tecrübesi, oyun kalitesi, skoru değiştirebilme ve tutabilme yeteneği maç içerisinde doğru bir şekilde iki takım da oynadığında doğru değerlendirmemiz, sahada daha iyisini yapan favori olacak. Bu tür maçlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve böyle bir deplasmanda iki takımın da favori olduğunu düşünmüyorum. Sahada kim iyisini yaparsa onun favori olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Beklentiyi karşılayacak bir takım kurduk"

Şampiyonlar Ligi'nde kendilerinden beklentinin çok fazla olduğunu vurgulayan Buruk, "Hem bizim hem de bizden olan beklenti herkesten duyduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız. Bu heyecan var. Biz de taraftarımızda da var. Beklenti daha fazla. Beklentiyi karşılayacak önemli bir kadro kurduk. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerle yarışacak bir takım kurduk. Bu kadronun da her şey iyi gittiğinde çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki senelerde yaşadığımız şanssızlıklar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu. Kazandığımız, kaybettiğimiz, elendiğimiz maçlar oldu. Futbolun içinde hepsi var. Bir takımın kupa kazanması bunun en büyük örneği PSG. Çok uzun süre büyük yatırım yaptı. En genç, en isimsiz kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2000 şampiyonluğuna gelene kadar belki, son 2 maçta Şampiyonlar Ligi'nden dönüp UEFA'yı kazanmıştık. O yüzden başarılar tabii ki önemli. Uzun bir maraton. Bu sene uzun bir yol gideceğiz. Her oyuncum önemli ve değerli. Hepsini kullanacağız. Hepsinin hazır olması, son maçta bunu gördük. Hepsinin hazır girmesi maçı değiştirdi" şeklinde konuştu.

Kaan Ayhan: "İnşallah başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçiririz"

Sarı-kırmızılı oyuncu Kaan Ayhan ise, "2 tane büyük kaliteye sahip olan takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Onlara ulaşabilmek için İstanbul'da inşallah galibiyetle dönebiliriz. İnşallah başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçiririz" diye konuştu.

"Takım olarak iyi anlaşıyoruz

Geçen seneye göre takımda farklılık olup, olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Kaan Ayhan, "Yeni transferlerle birlikte ve sezonun başında olduğumuzu da göz önünde bulundurursak bazı şeyler oturmuş olmuyor. Bu her takım için geçerli. Ana kadroya, ilk 11'e baktığımızda 3-4 senede arkadaşlar arasında güzel gruplaşmalar olmuştur. Takım olarak iyi anlaşıyoruz. Gelen oyuncular da adaptasyonu iyi geçiyor. Şimdiye kadar iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Yarın bunu en üst seviyede ölçme şansımız olacak" dedi.

Kaan Ayhan, Almanya'da oynanan karşılaşmalarda taraftar açısından avantajlı olabileceklerini vurgulayarak, taraftarın da yardımıyla 3 puanı almayı planladıklarını söyledi. - FRANKFURT