Okan Buruk: Kazanmak çok önemliydi (METİN EKLENDİ)

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Erken golü bulduk, oyuna önde başladık. 3 gün önce oynadık, üzerimizde yorgunluk vardı. Maçın başında Jakobs ile bazen 4'lü, bazen 3'lü olduk. Ofansif olarak Sallai'yi, Osimhen'i yanında kullanmaya çalıştık. Ürettiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci yarı başında rakibimiz biraz daha iyi başladı. Devamında verilen penaltı oldu. Daha sonra golü buldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Kendi dizilişimizi korumaya çalıştık. Genelde iki forvetle oynamaya çalıştık. 3-1'den sonra penaltı oldu. Bu sene aleyhimize en çok penaltı verilen takım bizizdir. Kazanmak çok önemliydi. Hem Beşiktaş hem Tottenham hem de Samsunspor maçı bu sene içerisinde oynadığımız en zor 3 karşılaşmaydı. 3 karşılaşmayı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. İyi bir takımız. Sahada her şeyi vermeye çalışıyoruz. Bugün Icardi'yi de unutmayalım. Icardi'nin sakatlığı bizi psikolojik anlamda da üzdü. Oyunculuğunun yanında karakter olarak sahada güçlü bir figür bizim için. Tribündeydi, taraftarımız, takım arkadaşları ona sevgisini gösterdi. Saha içinde de böyle bir oyuncu aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığı zaman değeri daha çok anlaşılır. Tottenham maçıyla birlikte Osimhen - Icardi birlikte çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bugün onun saha içerisinde eksikliğini hissettik. Bizim için önemli bir oyuncu. İnşallah önümüzde sene iyileşip, güçlü dönecek" şeklinde konuştu.

Devre arasında oyundan alınan Ismail Jakobs'un durumu hakkında ise 51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, şu yorumlarda bulundu:

"Tendonunda sertleşme hissetti. O yüzden ikinci yarıya devam ettirmedik, riskli durum oluşmasın diye. Nelsson'u alıp 3'lü, savunmaya döndük."

'PENALTILARIN KOLAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında da ise Buruk, penaltıların kolay çalındığını ifade etti.

Okan Buruk, "Aleyhimize iki penaltı kararı verildi. Penaltıların kolay olduğunu düşünüyorum. Daha çok konuşması gereken tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce de verildi, bundan sonra da verilecek. Bir yerde bunu bekliyordum, bugün oldu. Kazanarak bu penaltıları atlattık" diye konuştu.

'ICARDI YANIMIZDA OLACAK, DESTEĞİNİ YANIMIZDA GÖRECEĞİZ'

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi'nin sakatlığının bir sonraki sezonun hazırlık kampına kadar geçeceğini, bu sürede destek anlamında takımın yanında olacağını ifade eden Buruk, "Sözleşme dondurulması diye bir şey yok. Yabancı sayımız zaten belli. Yabancı sayısında değişiklik yaparsanız onu yapabiliyorsunuz zaten. En doğrusu onun sağlıklı şekilde dönmesi. Kolay değil, zor bir sakatlık, uzun süren bir sakatlık. Eskiden 5-6 ay arası dönenler oluyordu. Şuan da 6-8 ay arasına, sakatlıktan geri dönüş sonrası sakatlanmalar olduğu için bu süre o değerlerde oluyor. Büyük ihtimalle gözüken, bir sonraki sezonun hazırlık kampı. Yanımızda olacak, desteğini yanımızda göreceğiz" şeklinde konuştu.

'PUAN FARKI İÇİN ÇOK ERKEN'

Her maçı kazanmaya odaklanmak gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, puan farkını konuşmanın ise henüz erken olduğunu dile getirdi. Okan Buruk, "11 maç oynadık. Lig için çok erken, neredeyse 3'te 1'i geçti. Puan farkı için çok erken. İki maçta puan farkını kaybedebilirsiniz. Her maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Geçen sene de bunu yaşadık. Takımların puan kaybettiği maç sayısı eskiye göre daha azaldı. Aynı konsantrasyonla puan farkını koruyup, yukarıya çekmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'HERKSE TAVSİYEM GALATASARAY'I TUTMALARI'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"2 sene içerisinde o 4 maçı kaybetmiştik. Sanki 18 maç kaybetmişiz gibi. Sorunu provokatif olduğunu düşünüyordum o anda. Cevabım kendi taraftarımızda çok o arkadaşımıza verdiğim cevaptı. Bazen provokatif sorular da güzel. Bizim işimizden biri bu iletişimiz doğru kurabilmek. Bazen zoru soru gelebilir, sakin kalmamız da gerekebilir oralarda. Bazen aceleci veya yanlış cevaplarımız oluyor. O andaki tansiyonunuza göre değişebiliyor. Herkse tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları. Real Madrid ve Manchester City son maçlarında kaybetti. City üst üstte mağlubiyetler aldı. Rodri'nin sakatlığı sonrası bir takımın birçok şeyi değiştiğini görebiliyoruz. Oyuncularımdan çok memnunum. Bu istek de bize maç kazandırıyor. İnsanların bizden beklentisi var. Bu 2 yıl içerisinde bu beklentileri karşıladık. 5'inci yıldız hedefimiz var. Avrupa'da final oynama hayalimizi var. Bu hayallerin peşinden koşuyoruz. O yüzden Galatasaray taraftarı da hep yanımızda olsun."