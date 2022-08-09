Okan Buruk: 'Kazandığımız için çok mutluyuz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk maçından galibiyetle ayrıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Güzel başladık. İlk maçımda galibiyetle tanıştım.3 puanla başladım. Hayırlı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız haftaya maç bu 3 puanı 6 puana çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek isteriz" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, yüksek nemin oyunlarını ve oyuncularını etkiledi.

Geçen yılın en başarılı takımı ile oynadıklarının altını çizen Buruk, "Uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Hem deplasman zordu. 1. hafta kadromuz tam değil, Antalyaspor hazır tam kadrosuyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Bir çok olumsuz şey vardı maçtan önce. Ama olumlu olan hem kampta hem antrenmanlarda gördüğüm bu süreci içiresinde hazırlık maçlarında ördüğüm oyuncularımın iyi niyeti çalışmaları Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için verdikleri emek" diye konuştu.

"Kazandığımız için mutluyum"

"İki takım da maçı kazanabilirdi" diyen Buruk, "Berabere de bitebilirdi. Antalyaspor'un penaltı kaçırması net bir şekilde karış karşıya kaçırması bizim direkten dönen pozisyonumuz. Net pozisyonlar vardı iki takım içinde. 3 ihtimalli maçtı. Beraberliğe gidecek gibi gözüküyordu kazanan taraf olduk, kazandığım için çok mutluyuz. Antalyaspor'u tebrik etmek isterim" diye konuştu.

"Güzel başladık"

Galatasaray'da teknik direktör olarak ilk maçına çıktığına dair düşünceleri sorulan Okan Buruk, "Ben Galatasaray başladığım andan itibaren inanılmaz bir heyecan yaşıyorum, imza attığımdan bu yana mutluluk yaşıyorum. Deplasmana geldiğimizde Avusturya kampında insanların bize olan ilgisi buranda havalimanında bize yapılan karşılama takıma ilgisi sevgisi bizim üzerimizde. Benim üzerimde de çok büyük bir sorumluluk var. Ben gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluğu getirmeye çalışıyorum ekibimle birlikte. Yönetim ve başkanla hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın formanın geçen yıl yaşanan kötü gidişten sonra hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Güzel başladık. İlk maçımda galibiyetle tanıştım.3 puanla başladım. Hayırlı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız haftaya maç bu 3 puanı 6 puana çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek isteriz" ifadelerini kullandı..

"Direk katkı verecek oyuncular üzerinden gidiyoruz"

Uzun zamandır kadro yenileme çalışmaları olduğunu vurgulayan Buruk, "Bununla ilgili yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın kaliteli olduğun söylemem gerekiyor. Onlar da bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. İyi isimler üzerinden eklemeler direkt katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu önemli bizim için. İki oyuncumuz geldi. Bizimle başlayacaklar. Durumlarını göreceğiz. Maç oynamaya hazırlar mı göreceğiz. Diğer mevkilerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Transfer için 1 ay daha süre var. İnşallah dediğim gibi güzel bir yıl başlangıç da güzel oldu devamı da güzel olur" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA