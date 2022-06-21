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Okan Buruk, İstanbul'a geliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Okan Buruk, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk saat 20.35'te İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk saat 20.35'te İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, bugün İstanbul'a geliyor. Ailevi nedenlerinden dolayı Fransa'nın Paris şehrinde olan Burak, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na inecek.

Sarı-kırmızılıların mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Okan Buruk'u resmen açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk İstanbul Spor Haberler

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