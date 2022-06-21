Okan Buruk, İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk saat 20.35'te İstanbul'a gelecek. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk saat 20.35'te İstanbul'a gelecek. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, bugün İstanbul'a geliyor. Ailevi nedenlerinden dolayı Fransa'nın Paris şehrinde olan Burak, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na inecek. Sarı-kırmızılıların mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Okan Buruk'u resmen açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Okan Buruk İstanbul Spor Haberler

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