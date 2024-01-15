Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iptal edilen gollerinde faul olduğunu düşünmediğini söyledi. Buruk transferde de önceliklerinin sol bek olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için zorlu haftalar. Özellikle fikstür anlamında üst üste maça oluyor. Afrika Kupası'na giden oyuncular, sakat ve cezalı olan oyuncularla birlikte 7-8-9 eksikle yer aldık. Bunları hiçbir zaman bahane etmiyorum. Maçın içerisinde oyuncu değişikliklerinde elimiz kısıtlanıyor. Oyunun başından sonuna kadar kazanmak istedik. Çok iyi bir oyun ortaya koymadık, kazanmaya yetecek kadar oyun ortaya koyduk. Kaçırdığımız goller oldu. Hücumda bireysel olarak performansların yüksek olduğunu düşünmüyorum. Mertens hücumda iyi oynayan oyuculardan biriydi. Bireysel hata yaptık, şanssız bir gol yedik. Maçın genelinde kendi performansımızı tam yakalayamadık. Çok şans ürettik. Son verdiğimiz kararların birçoğunda doğru işler yapmadık. Kazanmak çok önemliydi. Bu haftaları kazanarak geçmemiz gerekiyor. Geçen hafta son 5 dakika kala penaltıdan gol yedik. Takım üzerinde geçen hafta kaybettiğimiz puanın da baskısını da gördük. Genel olarak kazanmak güzel. Bir sonraki maç çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımız dönecek. Seçeneklerimiz artacak. Sacha hiç antrenman yapmadan oynadı. Kaan ağrıları vardı, sol bekte kullandık, elinden geleni yapmaya çalıştık. Genç oyuncularımız girdikten sonra faydalı oldu. Onlara süre vermek de beni sevindiren şeylerden biri" şeklinde konuştu.

"İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum"

Hakem kararlarının sorulması üzerine Buruk, "İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum. Bu faul oluyorsa futbolun adını da değiştirmek lazım. Her maç dokunma da faul olması lazım. Çok da kritik, 2-0'u yakaladığımız bir goldü. İptal edilmesine anlam vermedim. VAR'dan da uyarı gelebilirdi. Genelde VAR'dan uyarı gelmezdi. Penaltı pozisyonunda VAR'dan uyarı geldi. İki takıma verilen penaltıların doğru olduğunu düşünüyorum. Oyun içerisinde hakemin son haftalarda olduğu gibi rakibimizden yana takdir haklarını kullandığını düşünüyorum. Hiç kimse bundan memnun değil. Her şeye rağmen ne olursa olsun bizim daha iyi olmamız gerekiyor. Hakem de hata yapabilir, bilerek de bilmeyerek de yapabilir, hepsinin üstünü çizip, bundan sonra iyisini yapmak zorundayız. Hiçbir şeyi bahane etmeden daha iyisini yapmak zorundayız" diye konuştu.

Bu sezon ocak ayı olmasına rağmen 32. maçlarını oynadıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Geçen sene 38 maçta ligi bitirmiştik. Bu ay sonunda geçen seneki sayıya ulaşacağız. Bir yorgunluk oluyor oyuncuların üzerinde. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların ligde kötü gittiğini gördük. Biz bunu tersine çevirdik. Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kazandık, ligde de aynı yarışın içerisindeyiz. Son haftalarda kadro sayımızda eksikler oldu. Oyuncularımın öz güven anlamında daha iyisini yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Zaha'da ve Tete'de aynı şekilde. Onların da daha öz güvenli, daha çok kaleyi düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugün Zaha'nın çizgide kaldığı pozisyonlar oldu. İkinci yarıda performansı daha iyiydi. Ben oyuncularımın gelişeceğine inanıyorum. Bu anlamda da oyuncularımıza bizim destek olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Her statta aynı kararlar verilsin"

Sarı kart gördüğü pozisyonda 4. hakemle ne konuştuğuyla ilgili gelen soruya ise Okan Buruk, "Gol pozisyonuyla ilgili konuştum. Kulübede tekrardan gördüm. Buna penaltı verilmezdi. Faul olduğunu da çok düşünüyorum. Her statta farklı kararlar veriliyor. Birçok takım da bundan rahatsız. Sadece bundan biz rahatsız değiliz. Bir faul standardının olmaması herkesi mutsuz ediyor. Umut ediyorum ki iyi olurlar. VAR hakemlerinin de sayıları arttırıldı. Geçen hafta bize göre 3 net penaltı pozisyonu verilmedi. Aynı pozisyon başka statta penaltı olarak değerlendirildi. Bunları bahane olarak söylemiyorum ama her statta aynı kararlar verilsin. Bizim gibi takımların tepkisini çekiyor" şeklinde cevap verdi.

"Davinson'a Ümraniyespor maçında süre vermeyi düşünüyorum"

Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in durumu için ise Buruk, "Programı belliydi. Onun da kendi hazırlığı kupadaki Ümraniyespor maçıydı, 2 hafta önceden planlamıştık. Ümraniye maçında ona süre vermeyi düşünüyorum. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Başladıktan sonra tekrarlamaması için sabırlı davranıyoruz. Davinson'da da sabırlı davrandık" dedi.

"Öncelik sol bek transferi"

Sol bek pozisyonuna ihtiyaçları olduğunu açıklayan Okan Buruk, "Barış'ı da önde kullanmak istiyoruz. Barış sol bekte de iyi oynuyor. Sahada Galatasaray adına en iyilerinden biriydi. Takıma verdiği katkı önemliydi. Orta saha ve hücuma geldiğimizde karar vereceğiz. Öncelikle elimizdeki oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki haftalar daha net karar vereceğiz. Öncelik sol bek. Ayrılma duruma göre karar vereceğiz. Birçok iyi ve değerli oyuncularımız var. Çok değerli bir kadromuz var. Galatasaray yatırım yaptı. Birçok oyuncumuza teklifler var. Buna göre de kendi geleceğimizle ilgili yol alacağız. Orta saha ve forvet arkası bölgesi karar vereceğimiz yerlerden biri. Oyuncu satma durumu olursa bu anlamda bundan sonra bir şeyler düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz kalan 18 maçı kazanmak"

Sezonun yoğun geçtiğini aktan Buruk, "Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta şanssız bir şekilde puan kaybettik. Fenerbahçe de dün puan kaybedebilirdi, biz bugün tekrar kaybedebilirdik. Bu puan kayıpları bundan sonra olacak. Hedefimiz kalan 18 maçı kazanmak. Kazandığınız takdirde şampiyon oluyorsunuz. Geçen sene de 14 maç üst üste kazanmıştık. Bu seriyi yakalamak istiyoruz. Avrupa'da devam ediyoruz. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde başarılı olmak. Onun yanında Türkiye'de şampiyon olmak. İki takım da şampiyonluğa inanmış durumda. Biz enerjimizi kazandığımız maçtan sonra arttırmamız gerekiyor. Zor bir Trabzon deplasmana gideceğiz. Ondan önce kupa var" diye konuştu.

"Icardi'nin hafta sonu için kadroda olabilecek durumda olacağını düşünüyorum"

Son olarak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Belli bir dinlenme süresi vermiştik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu için durumuna bakıp karar vereceğiz. Bizim verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Geldikten sonra ayağının durumuna bakacağız. Hafta sonu için kadroda olabilecek durumda olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL