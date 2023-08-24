Okan Buruk: İkinci maçta çok farklı bir Galatasaray olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde maçının ardından, "İkinci maç çok farklı bir Galatasaray olacak" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Norveç ekibi Molde'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Buruk,

"Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. Ligde ve Avrupa'da hep kazandılar. Dış saha performansları o kadar iyi değil. Sentetik saha çok farklı. Rakibin sahayı çok iyi bilmesi, bazı şeyleri otomatik yapmaları Buna zaman zaman cevap veremedik. Doğru işler yaptığımızda pozisyona girdik ve goller attık. Oyunun bazı bölümlerinde iyi işler yaptık; ama rakibe de çok kolay pozisyonlar verdik. Çok kolay geçildik. Rakibimizin kanatlardan yaptığı hücumlarda belli dakikalardan sonra net pozisyonlar verdik" diye konuştu.

"Mauro'ya teşekkür etmeliyiz"

Maçın sonuna doğru üçlü savunmaya döndüklerini ifade sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Kanat beklerini savunmaya yaklaştırdık ve merkezde baskı denedik. Oyunun sonunda Mauro attığı ve attırdığı gollerle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyisini yaptı. Mauro'ya teşekkür etmemiz gerekiyor. Galibiyette önemli bir payı var. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Benim için beklenmeyen şey, çok fazla top kaybı yapıyoruz. Bunun devamında rakiplere pozisyon veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lucas önemli bir eksikti"

Okan Buruk, Molde'nin seyircisi önünde iyi motive olduğunu vurgulayarak, "Zaman zaman bize üstünlük kurdular ama maçın sonucunun bizim lehimize olması sevindirici. İkinci maç daha farklı olacak. Bu süreçte tam kadro değiliz. Lucas'ın olmaması önemli bir eksikti. Yeni gelen oyuncularımızı da kullanamıyoruz. Trabzonspor ile bu maçı kazanmak çok önemliydi. İkinci maçta çok daha farklı bir Galatasaray sahada olacak. Bunu net bir şekilde gösterip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL