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Okan Buruk: İkinci golü bulabilirdik

Okan Buruk: İkinci golü bulabilirdik
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, ikinci golü bulabilecek pozisyonlar yakaladıklarını ancak daha fazla üretken olamadıklarını belirtti. Deplasmanda zorlandıklarını vurgulayan Buruk, rakibin 10 kişi kalmasının oyunun seyrini etkilediğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Oyuna baktığımızda ikinci golü bulabilirdik. İlk yarı daha az ürettik, ikinci yarı rakibin 10 kişi kalmasıyla daha çok gol pozisyonuna girdik." dedi.

Buruk, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir deplasmana çıktıklarını, çok fazla rüzgar olmasının iki takım için de şanssızlık olduğunu belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Bu oyunu büyük ölçüde etkiledi. 1-0'lık bir galibiyet, rakibimizin de son dakika kaçırdığı direkten dönen bir pozisyon vardı. Oyuna baktığımızda ikinci golü bulabilirdik. İlk yarı daha az ürettik, ikinci yarı rakibin 10 kişi kalmasıyla daha çok gol pozisyonuna girdik. Daha iyisini yapabilir miydik? Yapabilirdik. Belki de bunu düşünmemiz gerekiyor. Üstün olduğumuzda da rakibimize bazen geçiş şansları verdik. Taktiksel disiplinimizden ödün verdiğimiz yerler oldu. Bodrumspor ve oyuncularını tebrik etmek istiyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra iyi bir mücadele gösterdiler. İkinci sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum."

Aslolanın Galatasaray'ın başarısı olduğunu vurgulayan Buruk, "Bugün de kazanarak puan olarak bu haftada yakalanmış en yüksek puana ulaştık. Bu da hem oyuncular hem de bizim için önemliydi." diye konuştu.???????

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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