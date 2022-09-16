Okan Buruk, Icardi tercihini yaptı! Galatasaray-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi maça yedekler arasında başlarken, Juan Mata ise kadroda yer almadı.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde oynayacağı maçta, ligde henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor'u devirmek istiyor.

EKSİKLER

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı. Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Muhammet