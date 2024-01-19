Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nın önemli ve değerli bir kupa olduğunu belirterek, kazanmak istediklerini söyledi. Buruk, transferde de önceliğinin sol bek olduğunu ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu maçında Galatasaray evinde mücadele ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Türkiye Kupası bizim için önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimizi tekrar kupayı kazanmak. Erken şanssız gol yedik. Devamında reaksiyon gösterdik. İkinci yarının başından oynadığımız, çok fazla pozisyona girdik. Güzel bir galibiyet oldu. Karşımızda futbol oynamaya çalışan, iyi bir takım vardı. Bu anlamda Ümraniyespor'u ve Mustafa Hocayı kutlarım. Bu maçta deneme şansları oluyor, bunları denedik. Olumlu oldu. Dakikaları doğru dağıttık. Maç onunda turu geçmek, oyunu istediğimiz götürmek ve sakatlıksız bir maç oldu. Bu anlamda mutluyuz. Davinson uzun bir aradan sonra oynadı. Planlamamız da bu şekildeydi. Icardi de döndü. Bu sabah ilk antrenmana çıktı. Sergio Oliveira sakat olarak takımımızda devam ediyor. 2-3 hafta sonra saha çalışmalarına başlamasını düşünüyoruz. Eksiğimiz milli takımdaki 2 oyuncumuz var. Bu süreçte genç oyuncularımız olumlu sinyal verdi. Hepsini oynatamadık. Oynattığımız oyuncular da ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.

Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile ilgili programlarının bu şekilde olduğunu ifade eden Buruk, "Onunla ilgi de bilgi kirliği vardı. Düşündüğümüz gibi 30 dakika oynadı. Oynayabilecek düzeyde. Artık hazır durumda. Onu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Eyüp Aydın'ın ilk uzun maçı olmasına rağmen beklentim olumlu"

Maça 11'de başlayan genç futbolcu Eyüp Aydın'ın performansının iyi olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlk defa oynadı, oynadığı küçük dakikaları dışında. Mevki olarak daha orta sahada ikili oynayan, 8 gibi oynayan bir oyuncu. İkili orta saha oynamaya alışık bir oyuncu. Biz onu forvet arkasında kullandık. Genel olarak ilk uzun maçı olmasına rağmen beklentim olumlu. O bölgede çok fazla oyuncumuz var. Hepsinin iyi durumda olması, orta saha rotasyonunda daha az sürelerde verebiliyor. Berkan'ın, Kerem'in, Ndombele'nin performansı orta sahadaki oyuncularımızın gücünü gösteriyor. Bugün Kaan'ı kullanmadık. Ufak ağrıları var. Kaan'ı da hiç kullanmadık. Genel olarak bizim için iyi bir karşılaşma oldu. İstediklerimize ulaştık" ifadelerini kullandı.

Danimarkalı futbol Victor Nelsson'a teklif gelip, gelmediğinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Teklif geldi, gelmedi mi bilgim yok. Bu tür haberler çıkabiliyor. Abdülkerim, Milan'a haberi çıktı. Victor, Napoli haberi çıktı. Bunlar iyi ve değerli oyuncular. İyi oynuyorlar. Avrupa'da piyasası olan oyuncular. Bu teklifler olabilir, düşünceler olabilir. Bana ulaşan bir şey yok" diye cevap verdi.

"Barış Alper'e kaleye geç dedim, 'Yaparım hocam' deyip kaleye geçer"

Barış Alper Yılmaz'ın sağ bekte oynaması için ise Buruk, şunları söyledi:

"Gerçekten bu anlamda şanslıyım. Kaleye geç desek hiçbir şey demeden, 'Yaparım hocam' deyip kaleye geçecek. Oynadığı her mevkide en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün sağ bekte hücuma destek verdi. Gol de attı. İki kaleye de attı. Gol attıktan sonra da 'İki kaleye de attın' dedim. Barış'ı seyretseniz dışarıdan gelen biri olarak çok değerli oyuncu olduğunu, oynadığı mevikilerden değerin ne kadar arttığını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Barış gibi Kaan Ayhan gibi farklı mevkiler oynayabilen oyuncular önemli."

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bugün ilk antrenmanına çıktığını ifade eden Okan Buruk, "Onunla ilgili net kararımızı vereceğiz. Orada birçok seçeneğimiz var. Icardi'de onlardan biri. Cumartesi günü son antrenmanda karar vereceğiz. 2 günde durumlarını görmek için bizim ölçü olacak. Tam olarak düşüncemiz yarın ve cumartesi antrenmanı görüp karar vermek" açıklamasında bulundu.

"Halil'i 3-4 maç üzerinden değerlendirmek tam tam olarak doğru olmayabilir"

Halil Dervişoğlu'nun önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Milli bir oyuncu. Hollanda'dan İngiltere'ye transfer olmuş bir oyuncu. Oynadığı 3-4 maç üzerinden değerlendirmek tam tam olarak doğru olmayabilir. Halil'in yanında oynayan oyuncular da önemli. Hücum hattımız mükemmel oynamadı. Halil elinden geleni yapmaya çalıştı. Bunu Icardi için de söyledim. Ona ne kadar top geliyor, ne kadar pozisyona sokabiliyoruz santrforları önemli. Bugün penaltıdan attı ama bu moralini yükseltebilecek bir şey. Bakambu milli takımda. Döndükten sonra yine hücum bölgesinde yarış başlayacak. Bu yarışta bütün oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. Halil antrenmanlarda bunları gösterebiliyor. Farklı bölgelerde oynaması bizim için kullanabileceğimiz biri olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Transferde ilk istediğim sol bek"

Transferlerle ilgili de konuşan Buruk, "Sol beke bir takviye yapacağız. Bu yerli de, yabancı da olabilir. İkisi de olabilir. İstediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var. Diğer bölgeler için elimizden olan oyuncular var. Elimizden olan oyunculardan herhangi bir satış gerçekleşirse, kulübün de kasasına girecek bir para da önemli. İlk düşüncemiz maçları elimizdeki oyuncularla oynayabilmek. Önceliğimiz sol bek. İlk istediğim teknik adam olarak sol bek. Geçen sene de bunu yaşadık. Geçen seneki Zaniolo örneği gibi. Kadromuzu bir oyuncu katıyorsak bizi ileriye götürecek, katkı sağlayacak, önemli performans verecek bir oyuncu katmak istiyoruz. İyi oyuncular sahibiz. 9 tane yeni oyuncu geldi. Bunların hepsinden performans almaya çalışıyoruz. Bazılarından daha az verim aldık, bazılarından fazla verim aldık. Burada değişim de her zaman olabilir" ifadelerini kullandı.

"Bizim gibi 3 kulvarda oynayan takım için geniş kadro çok önemli"

Geniş kadronun önemli olduğunu vurgulayan Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakatlık oldu. Çok yoğun bir tempo. Şampiyon olan takımlarımızın birçoğu bir sonraki sene başarısızlık yaşadı. Birçok oyuncumuz da takımımızın en önemli oyuncularından biri, Türkiye'nin çok sevdiği Icardi Beşiktaş maçı sonrasında birçok maçına iğne ile çıktı. Son 3 haftaya baktığımızda daha çok oyuncuya ihtiyacımız oldu. Bizim gibi 3 kulvarda oynayan takım için geniş kadro çok önemli. Burada kaliteli, çok iyi oyuncular aldık. Hatırlıyorum herkes, 'Galatasaray, Premier Lig'e yakın bir kadro kurdu' diye övgüler yağdırdı. Bu kadroyu en iyi halde yarıştırmaya çalışıyoruz. Çok fazla oyuncu, çok geniş kadroya çok ihtiyacımız olacak. Lig durmuyor, sadece martta bir ara var. Türkiye Kupası ve Avrupa ile birlikte hangi maç sayısını oynayacağımız da belli değil. Çok fazla oyuncu ile oynamak yönetmesi zor olsa da ihtiyaç da bu şekilde." - İSTANBUL