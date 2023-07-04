Okan Buruk: Hedefimiz üç kulvarda da başarılı olabilmek

"Geçen sezonki başarımızın üzerine koymak istiyoruz""Galatasaray kadrosu güçlü bir şekilde devam edecek""Biraz daha sabırlı olmamız gerekecek""Rashica ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor""İlk düşüncemiz takımımızı doğru oyuncu sayısıyla birlikte birinci resmi maçımıza hazırlamak""Nelsson ve...

"Geçen sezonki başarımızın üzerine koymak istiyoruz"

"Galatasaray kadrosu güçlü bir şekilde devam edecek"

Milli takımdan oyuncuların döndüğünü belirten Okan Buruk, "Bugün Nelsson ve Sacha antrenmanına çıkıyor. Hedefimiz bütün oyuncularımızı elimizde tutabilmek, geçen seneki kadroyu elimizde tutabilmek. Oyuncularımızla ilgili de bir problem yok. Bizle birlikte başlayacak. Eleme Turu'nda da bizimle birlikte olacaklar. Devamında da bir süreç var. Buraya da kafalarında çok soru işaretleriyle gelmediler. İlerleyen günlerde teklif gelebilir. Kulübe yüksek şeyler gelebilir. Bunlara karşı her türlü hazırlığımız var. Benim isteğim özellikle savunma kurgumuzu çok fazla bozmadan bu oyuncu grubuyla devam etmek" diyerek sözlerini noktaladı.