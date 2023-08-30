- Okan Buruk : "Hedefimiz tekrar Galatasaray'ın Avrupa arenasında isminin konuşulması"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"2 veya 3 transfer düşünüyorum"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin Avrupa'da tekrar sarı-kırmızılıların adının konuşulması olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray evinde karşılaştığı Norveç ekibi Molde'yi 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk yarıda daha istekliydik. Rakibimizin geçişlerde bulduğu pozisyonlar kalemizde zaman zaman tehlike yaptı. Çok net olmasa da ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladık. Buralarda benim de isteğim topa sahip olmak, bir yandan oyunu yönü değiştirerek rakip kaleye gidebilmekti. Burada zaman zaman top kayıpları yaptık. Bizden topu almaya çalışmayan takıma da topu kaybettik. İkinci yarı benim görüşüm daha çok şans bulduk. Ceza sahası çevresi ve ceza sahası içinde yanlış tercihler yaptık. Kendi kalitemizde işler yapabilseydik 2. golü bulup, rahat maç geçirebilirdik. Çok etkili bir şekilde hücuma çıktılar. Birbirini çok iyi tanıyan ve çok fazla hareketli bir ekip. Verdiğimiz pozisyonlar oldu. 1-1 sonrası belki üzerimizde baskı oldu. Son 10 dakikalık bölümü kolay bir şekilde atlattık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Avrupa Ligi'nde başarılı olacaklarını düşünüyorum. Tam takım değiliz. Çok fazla eksiğimiz var. Kenardan kanat oyuncusu anlamında Barış ve Bakambu'yu kullandık. İki tane çok iyi kanat oyuncumuz var ama hazır değil. Yunus ilk maçtan sonra göndermek zorunda kaldık. Uzun zamandır gitmek istiyordu. Keşke bugün kadromda olsaydı. Midtsjö de transferle ilgili görüşmeleri var. Belki o da aramızdan ayrılacak. Ufak da bir sakatlığı vardı. Çok hazır olmadığımız, tam kadro olmadığımız, Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele ettiğimiz iki maçta kazanarak bitirdiğimiz, ülke puanı için, Galatasaray için önemli bir katkı. Maddi ve manevi anlamında Şampiyonlar Ligi bizim için önemli bir değer. Bundan sonra eylül ayı bizim için daha iyi olacak. Gaziantep maçıyla milli takım arasına gireceğiz. Milli takım arasından sonra çok daha iyi bir duruma geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"2 veya 3 transfer düşünüyorum"

İyi bir kadroları olduğunu söyleyen Buruk, "Oyuncularıma güveniyorum. Ayrılacaklar oyuncular var. Ayrılmak isteyen oyuncular da var. Onun yanında Şampiyonlar Ligi için elimizde çok ciddi bir koz var ama transfer için çok az bir süre var. 4 Eylül'e kadar transfer yapmamız gerekiyor. 2 veya 3 transfer düşünüyorum. Ayrılacak olan arkadaşlar da bunu belirleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler verebilecek transfer yapmak istiyoruz. Bu da kolay olmuyor. Bazen takımları bırakmak istemiyor. Bazen oyuncular için Türkiye ligi ilk tercihleri olmuyor. Biz hedeflerimizi, projelerimizi doğru anlatırsak inşallah bu dönemde iyi oyuncuları kadromuza katarız" şeklinde konuştu.

"Burayı kazanarak geçmek önemliydi"

Bu dönemi kazanarak geçmenin önemli olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Tete bugün ilk defa 11 çıktı. Onun yanında Kerem Demirbay ilk defa 11'de başladı. Oyuncuların birbirine tanıma süresi, kendi formlar. Kerem, Tete gibi oyuncular oynadıkça daha iyi duruma gelecekler. Angelino da bu sene geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemli ve değerliydi. Antep maçını atlatırsak bu dönem bizim için başarılı bir dönem olacak. Zaha ve Ziyech var ama kullanamıyorsunuz. Bu oyuncular bugün sahada olsaydı, kulübeden gelse bile bizim için çok önemli katkı sağlayabilirdi. Burayı kazanarak geçmek önemliydi. Biraz süre alıyor her şey. Kazanmak çok önemli. Ülke puanına katkı yaptık, 15 yıl sonra elemeden Şampiyonlar Ligi'ne kalıyoruz. Bu da çok önemli ve değerli. Bu anlamda mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Orta sahaya transfer yapmayı düşündüklerini açıklayan Okan Buruk, "İstediğimiz, iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu. Savunmaya o katkı verebilecek bir oyuncu. Bizim de düşündüğümüz profil bu. Çok da kolay değil. Bazısının savunması iyi, bazısının hücumu iyi, bir sürü farklı şey var. En iyisini almaya çalıştınız zaman alamıyorsunuz. Kolay değil. Son hafta burada belirlediğimiz, ilgilendiğimiz oyuncular var ama net olarak bir isim yok" dedi.

"Oradaki takımların hepsi çok iyi"

'Aklınızdaki Şampiyonlar Ligi grubu nasıl?' sorusuna Buruk, "Son Şampiyonlar Ligi maceramı, Başakşehir'de şampiyon olduktan sonra oynadım. Oradaki kura şansım iyi değildi. Paris Saint Germain, Manchester United, RB Leipzig'i çekmiştik. İnşallah böyle bir kura olmaz. Bu saatten sonra oradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. 3. torbadan gelecek takım önemli. 1. torbada iyi takımlar var. İyi takımlar gelecek. İyi takımlara karşı belki daha iyi işler yapma şansımız da var. Bu maçın konsantrasyonları daha farklı oluyor. Bugün Molde'ye karşı oynamak zordur. Onların kaybedecek çok fazla şeyi yok ama Galatasaray'ın daha çok var. Kim geleceğinden çok orada ne yapacağımız önemli. Galatasaray olarak Avrupa'da çok önemli işler yaptık. Hedefimiz tekrar Galatasaray'ın Avrupa arenasında isminin televizyonlar konuşulması. Transfer anlamında çok fazla konuşuluyor. Biz başarı anlamında konuşmasını istiyoruz" diye cevap verdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili veren Okan Buruk, "Darbeden dolayı sinir sıkışması oldu. İkinci yarıya çıkarken 10-15 dakika bakmak istedi. Devamında oyunu bitirmek istedi. Yarın belki daha net bir şekilde çıkar. Bir darbeden dolayı sıkışma oldu. Adale sakatlığı değil" ifadelerini kullandı.