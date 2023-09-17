SPOR Okan Buruk: Hedefimiz hep lider kalmak

Okan Buruk : Hedefimiz hep lider kalmak (2)

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk yarıdaki oyun bizim istediğimiz oyundu. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Günün sonunda kazanarak bitirdik. Bu akşam itibarıyla ligin lideri olduk. Bundan sonra da hedefimiz hep orada olmak" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor'u sahasında 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İlk yarıda istediklerini bir oyun sergilediklerini ancak ikinci yarıda yedikleri gollerle rakibi oyuna ortak ettiklerini söyleyen Buruk, "Bugün özellikle maça başlangıcımız, ilk yarıdaki oyunumuz, tempomuz, isteğimiz olumluydu. İlk yarıyı 3-0 önde bitirdik. Rakibimiz oynamaya çalışan rakipti. İkinci yarının başında çok erken gol yedik. Rakibi oyunun içerisine aldık. Biz de bir yandan 'Ne oluyor' diye düşündük. İkinci gol de oyuncularımıza çarparak gol oldu. Devamında bir yandan gol yedikçe rakibi daha çok ayağa kaldırıyorsunuz, oyunda da geriye düşünüyorsunuz. Burada yaptığımız hamlelerle, giren oyuncularla yine ofansif oyunumuzu sürdürdük, golü bulduk ve maçı bu şekilde bitirdik. Daha çok pozisyona girebilirdik. Topa daha çok sahip olabilirdik. 4-2'den sonra da çok net pozisyonlar vermesek de kendi adımıza daha iyisini yapabilirdik. Milli takım araları sonrası zordur. İlk yarıdaki oyun bizim istediğimiz oyundu. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Günün sonunda kazanarak bitirdik. Bu akşam itibarıyla ligin lideri olduk. Bundan sonra da hedefimiz hep orada olmak. Bizim için lig çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ni tabii ki oynayacağız ama ligdeki performansımız, kazanmamız çok önemliydi. Bundan sonraki maçlarda da bunu devam ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ICARDI MERMİYE KAFASINI SOKTU"

Hakim Ziyech'in şutunda Mauro Icardi'nin kafa vuruşuyla attığı golün hatırlatılması üzerine Buruk, "Icardi, mermiye kafasını soktu. Bu hızla topa kafayı sokup, kalenin içine atmak büyük iş. Icardi'nin golünü Icardi'ye verelim. Hakim'in de güzel bir şutu vardı. Hakim'i özellikle 45 dakika oyun aldık. Oyunun genelinde de iyi işler yaptı. Uzun süre sonra ilk maçı, daha iyi olacak. Ndombele için de aynı şeyi söyleyebilirim. Girdikten sonra orta sahada defansif anlamda kazandığı toplar oldu. Ofansif anlamda çok ileriye gitmedi. Lucas daha çok öne çıktı. Daha sonra Kaan'ı aldık, Ndombele'yi öne götürebilmek için. Takımda giren, çıkan herkes olumlu bir görüntü verdi. Daha iyi olmak istiyoruz. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Bunun bilincindeyiz" diye konuştu.

"KEREM DEMİRBAY SAHANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ"

Takıma 11 yeni oyuncu katıldığını ve adaptasyon süresine ihtiyaçları olduğunu belirten Buruk, "Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Dün takımla konuşmamda da 11 oyuncu yeni katılmış. Bu 11 yeni oyuncunun adaptasyonları kolay bir şey değil. Acele etmemek gerekiyor. Fiziksel ve mental olarak yukarıya çıkacağız. Bugün taraftarlarımız inanılmaz bir şekilde oyuncularımıza destek verdi. Kerem Demirbay sahanın en iyilerden biriydi. İyi oynadığını düşünüyorum. Kerem'in ortada ikili oynuyorsak ikiliden biri olmasını istiyoruz. Orta sahada 3'lü oynuyorsak daha 8 numarada pozisyonunda, ofansif orta saha olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri. Bugün ikisini de yaptı. Bugün hem oyunu kurmaya yardım etti hem de kazanılan toplarda birçok atağımızı başlatmış oldu" şeklinde konuştu.

"ZAHA, KOPENHAG MAÇINDA KADRODA OLACAK"

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Wilfried Zaha'nın durumuyla ilgili olarak ise Okan Buruk şunları söyledi:

"Zaha kariyerinde hem sağ kanat hem merkez hem de sol kanat oynamış bir oyuncu. Maç maç da bunları düşüneceğiz. Çok fazla maç oynayacağız. 6 tane üst üste maçımız var. Bu süreç içerisinde bütün oyuncularımı kullanacağım. Rakiplerimizin dizilişine göre karar vereceğiz. Zaha bir sonraki maçta kadromuzda olacak. Onu da kullanmak istiyoruz. Kopenhag maçında kadro olmasını ve bizden süre almasını düşünüyoruz."

"BASKIYI SEVİYORUZ"

Takım olarak baskıyı sevdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Geçen sene de çok önemli bir kadro kurmuştuk. Allah'ın izni ile bunun üstesinden geldik ve şampiyon olarak ligi bitirdik. Son yılların en yüksek puanı, en çok galibiyet sayısı, kırılan rekorlar, bu anlamda geçen sene bizim için olumlu geçmişti ve mutlu bir şekilde bitirdik. Bu sene aynı şekilde baskı olacak. Baskıyı da seviyoruz" açıklamasında bulundu.

"SAHA DIŞINDA İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE GALATASARAYLILARIN MUTLU OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Sosyal medyanın iyi ve kötü yanlarının olduğunu aktaran Buruk, "Sosyal medyada birçok trol hesap var. Bu anlamda isteyen, istediği takıma, oyuncuya, hocaya istediği gibi yüklenebilir. Sosyal medyayı iyi kullanan yazılar da var. Bunun da altını çizmek önemli. İyi yanı da kötü yanı da var. Kimin olduğu, kimin yazdırdığı belli değil. Oraya çok fazla takılmamak gerekiyor. Benim için önemli şey Galatasaray teknik direktörü olan olarak işimi ahlaklı, disiplinli, bunu en doğru şekilde yapıp işimizi devam ettirmek. Saha dışında inanılmaz bir şekilde Galatasaraylıların mutlu olduğunu görüyorum. Sokakta takıma olan sevgi her geçen gün artarak devam ediyor. Birçok çocuğun geçen seneden sonra Galatasaray taraftarı olduğunu görüyorum. Galatasaray takımının inanılmaz bir ivmesi var. Ben teknik adam olarak pay sahibi olduysam ne mutlu. Aşırı eleştiriyi de kafamıza takmamamız gerekiyor. Aşırı övgüde de bunu yapmamız gerekiyor. İkisinin ayarını doğru bir şekilde yaptığımızda işimize net bir şekilde odaklanabiliyoruz. Benim işim Galatasaray takımını en yüksek seviyeye taşıyabilmek" açıklamasında bulundu.

Dries Mertens ile aralarında bir problem olmadığını ifade eden Okan Buruk, "O anda Mertens'in çıkışını görmedim. Bir şeyle ilgileniyordum, kaçırdım. Yoksa Mertens benim en değer verdiğim insanlardan biri. Takım içerisinde hiçbir zaman yapacak biri de değil. 3-4 gün sonra bir maç oynayacağız. Bunu düşünerek Mertens'i oyundan aldım. İyi işler yaptı. Çıkarken görmedim" şeklinde konuştu.