Okan Buruk: 'Hala o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk UEFA Kupası 23. Yıl dönümünde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hala o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum" açıklamasını yaptı.

17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, resmi hesaplardan tarihi zaferle ilgili paylaşımlarda yaptı. Futbolcu olarak UEFA Kupası zaferi yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "23, bu senenin sihirli kelimesi. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hala o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Gurur duyulacak bir kupa"

UEFA Kupası'nı kazanmanın büyük bir gurur olduğunu söyleyen Buruk, "23, bu senenin sihirli kelimesi. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hala o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum. Birkaç gün önce oğlum maçı açtı. Görüntüleri izledik beraber. Aynı heyecanı yaşadım. Aynı gururu duydum. Sadece kazandığımız için değil oynadığımız oyun da çok güçlüydü. Kaçırdığımız pozisyonlar, Taffarel'in kurtarışı... Gurur duyulacak bir oyun ve gurur duyulacak bir kupa kazanmışız. Onun mutluluğunu hala yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Penaltılarda biz daha iyiydik"

Arsenal ile oynanan finalde saha içinde yaşananları anlatan genç teknik direktör, "Dua ediyoruz, bir yandan pozisyon pozisyon yere düşüyoruz. Ayak parmağım kırıktı, 80. dakikada oyundan çıkmıştım. Ayakkabımı çıkardım, üstüne basıyorum. Yere yatıyoruz, kalkıyoruz. Dakikalar bitmiyor. 10 kişi kaldıktan sonra da rakip kaleye gittik. Yine oyunun içinde olan takımdık. Rakibimizin önemli atakları oldu ama bunları doğru bir şekilde savuşturduk. Penaltılara taşıdık, penaltılarda iyi olan bizdik" sözlerini sarf etti.

"İnşallah yine kazanırız"

Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz sadece final için değil, o kupa yoluna girdikten sonra Türkiye'de inanılmaz bir sinerji oluştu. Galatasaray'ın kupayı kazanacağına dair sinerji oluştu. İnsanların inanışı, desteği, duası gerçekten penaltılarda bile gördük. Direkten dönen toplar, bizim daha sakin penaltı atmamız, rakibimizin kaçırdığı penaltılar... Ülke olarak çok istedik o kupayı kazanmak. O kupa Türkiye'ye geldi. İnşallah tekrar gelir, tekrar biz kazanırız. Bunu çok isterim. O dönem için ne kadar önemli bir şey yaptığımızı geçmişe baktığımızda, geçen sürede de buna yaklaşamadığımız için ülke olarak, önemli ve değerli bir iş başarmışız." - İSTANBUL