Okan Buruk, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulundu. Ankara Eryaman Stadyumu'nda yaşanan olay sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Buruk, açıklamasında, "Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL