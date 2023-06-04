"Bu gecenin kazananı Türk futbolu oldu""Amacım daha uzun yılar burada çalışmak, Avrupa'da başarılar görmek""Zaniolo bizim oyuncumuz""Transferler için çalışmalarımız sürüyor""Galatasaray hocası olarak şampiyon olmak bambaşka""Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna saygısızlıktır""Benim manşetim,...

"Bu gecenin kazananı Türk futbolu oldu"

"Amacım daha uzun yılar burada çalışmak, Avrupa'da başarılar görmek"

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluk aldık. Hedefimiz sonraki yılın takımı ve Avrupa kupaları. Bu akşam güzel bir kutlama yapacağız" dedi.

Okan Buruk, 'bu gecenin manşetini ne atardınız' şeklinde yöneltilen bir soruya, "'Hak eden kazandı' yazardım çünkü bunu net bir şekilde bugün gösterdik. Hep önceden de söylüyordum; hedefim Galatasaray'da çalışmak diye. Bunu çok istiyordum ve bana nasip oldu. Buradaki şampiyonluk da nasip oldu. 'Hak eden kazandığı için benim manşetim o olurdu" diye cevap verdi.